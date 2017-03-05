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Income tax audits plummet as IRS loses agents to budget cuts

By Stephen Ohlemacher
Associated Press

Published: March 5, 2017 - 03:49 PM

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