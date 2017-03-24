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Inspector general to review pullback of HealthCare.gov ads

By Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: March 24, 2017 - 04:06 PM
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FILE - In this Feb. 8, 2017 file photo, Sen. Elizabeth Warren, D-Mass. speaks on Capitol Hill in Washington. A federal inspector general has launched an inquiry into the Trump administration's decision to pull advertising for HealthCare.gov in the closing stretch of this year's sign-up season, according to a letter made public Friday, March 24, 2017. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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