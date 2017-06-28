Intel report: Kremlin sees U.S. urging regime change in Russia

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogS3JlbWxpbiBsZWFkZXJzIGFyZSBjb252aW5jZWQgQW1lcmljYSBpcyBp
bnRlbnQgb24gcmVnaW1lIGNoYW5nZSBpbiBSdXNzaWEsIGEgZmVhciB0aGF0IGlzIGZlZWRpbmcg
cmlzaW5nIHRlbnNpb24gYW5kIG1pbGl0YXJ5IGNvbXBldGl0aW9uIGJldHdlZW4gdGhlIGZvcm1l
ciBDb2xkIFdhciBmb2VzLCB0aGUgUGVudGFnb24mIzgyMTc7cyBpbnRlbGxpZ2VuY2UgYXJtIGhh
cyBhc3Nlc3NlZC48L3A+PHA+VGhlIHVuY2xhc3NpZmllZCByZXBvcnQgYnkgdGhlIERlZmVuc2Ug
SW50ZWxsaWdlbmNlIEFnZW5jeSwgd2hpY2ggd2lsbCBiZSBwdWJsaWNseSByZWxlYXNlZCBsYXRl
ciBXZWRuZXNkYXksIHBvcnRyYXlzIFJ1c3NpYSBhcyBpbmNyZWFzaW5nbHkgd2FyeSBvZiB0aGUg
VW5pdGVkIFN0YXRlcy4gSXQgY2l0ZXMgTW9zY293JiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO2RlZXAgYW5kIGFi
aWRpbmcgZGlzdHJ1c3Qgb2YgVS5TLiBlZmZvcnRzIHRvIHByb21vdGUgZGVtb2NyYWN5IGFyb3Vu
ZCB0aGUgd29ybGQgYW5kIHdoYXQgaXQgcGVyY2VpdmVzIGFzIGEgVS5TLiBjYW1wYWlnbiB0byBp
bXBvc2UgYSBzaW5nbGUgc2V0IG9mIGdsb2JhbCB2YWx1ZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhlIEtyZW1saW4gaXMgY29udmluY2VkIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGlzIGxheWluZyB0aGUg
Z3JvdW5kd29yayBmb3IgcmVnaW1lIGNoYW5nZSBpbiBSdXNzaWEsIGEgY29udmljdGlvbiBmdXJ0
aGVyIHJlaW5mb3JjZWQgYnkgdGhlIGV2ZW50cyBpbiBVa3JhaW5lLCYjODIyMTsgdGhlIHJlcG9y
dCBzYXlzLCByZWZlcmVuY2luZyB0aGUgY2xhaW1zIGJ5IFByZXNpZGVudCBWbGFkaW1pciBQdXRp
biYjODIxNztzIGdvdmVybm1lbnQgdGhhdCB0aGUgVS5TLiBlbmdpbmVlcmVkIHRoZSBwb3B1bGFy
IHVwcmlzaW5nIHRoYXQgb3VzdGVkIFVrcmFpbmUmIzgyMTc7cyBSdXNzaWEtZnJpZW5kbHkgcHJl
c2lkZW50LCBWaWt0b3IgWWFudWtvdmljaCwgaW4gMjAxNC4gUnVzc2lhIHJlc3BvbmRlZCBieSBh
bm5leGluZyBVa3JhaW5lJiM4MjE3O3MgQ3JpbWVhIHJlZ2lvbiBhbmQgc3VwcG9ydGluZyBwcm8t
UnVzc2lhbiBzZXBhcmF0aXN0cyBpbiBlYXN0ZXJuIFVrcmFpbmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNb3Nj
b3cgd29ycmllcyB0aGF0IFUuUy4gYXR0ZW1wdHMgdG8gZGljdGF0ZSBhIHNldCBvZiBhY2NlcHRh
YmxlIGludGVybmF0aW9uYWwgbm9ybXMgdGhyZWF0ZW5zIHRoZSBmb3VuZGF0aW9ucyBvZiBLcmVt
bGluIHBvd2VyIGJ5IGdpdmluZyBsaWNlbnNlIGZvciBmb3JlaWduIG1lZGRsaW5nIGluIFJ1c3Np
YSYjODIxNztzIGludGVybmFsIGFmZmFpcnMsJiM4MjIxOyB0aGUgcmVwb3J0IHNheXMuIFRpdGxl
ZCAmIzgyMjA7UnVzc2lhIE1pbGl0YXJ5IFBvd2VyLCYjODIyMTsgaXQgaXMgdGhlIGFnZW5jeSYj
ODIxNztzIGZpcnN0IHN1Y2ggdW5jbGFzc2lmaWVkIGFzc2Vzc21lbnQgaW4gbW9yZSB0aGFuIHR3
byBkZWNhZGVzLjwvcD48cD5UaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBvYnRhaW5lZCBhIGNvcHkgb2Yg
dGhlIHJlcG9ydCBpbiBhZHZhbmNlIG9mIGl0cyBwdWJsaWMgcmVsZWFzZS4gSXQgaGFya2VucyB0
byBDb2xkIFdhciBkYXlzIHdoZW4gdGhlIGludGVsbGlnZW5jZSBhZ2VuY3kgcHVibGlzaGVkIGEg
c2VyaWVzIG9mICYjODIyMDtTb3ZpZXQgTWlsaXRhcnkgUG93ZXImIzgyMjE7IHN0dWRpZXMgdGhh
dCBkZWZpbmVkIHRoZSBjb250b3VycyBvZiB0aGUgc3VwZXJwb3dlciByaXZhbHJ5LiBUaG9zZSBy
ZXBvcnRzIGVuZGVkIHdpdGggdGhlIDE5OTEgZGVtaXNlIG9mIHRoZSBTb3ZpZXQgVW5pb24uIE5v
dyB0aGV5IHJldHVybiwgRElBJiM4MjE3O3MgZGlyZWN0b3IsIE1hcmluZSBMdC4gR2VuLiBWaW5j
ZW50IFIuIFN0ZXdhcnQsIHNheXMsIHdpdGggYW4gZXllIG9uIHRoZSBmdXR1cmUgb2YgVS5TLi1S
dXNzaWFuIHJlbGF0aW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dpdGhpbiB0aGUgbmV4dCBkZWNhZGUsIGFu
IGV2ZW4gbW9yZSBjb25maWRlbnQgYW5kIGNhcGFibGUgUnVzc2lhIGNvdWxkIGVtZXJnZSwmIzgy
MjE7IFN0ZXdhcnQgd3JvdGUgaW4gYSBwcmVmYWNlIHRvIHRoZSByZXBvcnQuIE5vIG5ldywgZ2xv
YmFsIGlkZW9sb2dpY2FsIHN0cnVnZ2xlIGFraW4gdG8gdGhlIENvbGQgV2FyIGlzIGZvcmVjYXN0
LCBidXQgdGhlIHJlcG9ydCBjYXV0aW9ucyB0aGF0IE1vc2NvdyAmIzgyMjA7aW50ZW5kcyB0byB1
c2UgaXRzIG1pbGl0YXJ5IHRvIHByb21vdGUgc3RhYmlsaXR5IG9uIGl0cyBvd24gdGVybXMuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5EdXJpbmcgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYSYjODIxNztzIGVpZ2h0IHll
YXJzIGluIG9mZmljZSwgdGhlIFUuUy4tUnVzc2lhbiByZWxhdGlvbnNoaXAgZGV0ZXJpb3JhdGVk
IGZyb20gYW4gaW5pdGlhbCAmIzgyMjA7cmVzZXQmIzgyMjE7IHRvIEFtZXJpY2FuIGFsbGVnYXRp
b25zIHRoYXQgTW9zY293IG1lZGRsZWQgaW4gdGhlIDIwMTYgcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9u
IHRvIGFpZCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB2aWN0b3J5LiBJbiBiZXR3ZWVuLCB3ZXJlIGlu
dGVuc2UgZGlzYWdyZWVtZW50cyBvdmVyIFVrcmFpbmUgYW5kIFN5cmlhLCB3aGVyZSBSdXNzaWEg
aGFzIHByb3ZpZGVkIG1pbGl0YXJ5IGhlbHAgdG8gUHJlc2lkZW50IEJhc2hhciBBc3NhZCYjODIx
NztzIGdvdmVybm1lbnQgYW5kIHRoZSBVLlMuIGhhcyBiYWNrZWQgYW50aS1Bc3NhZCByZWJlbHMu
PC9wPjxwPldoaWxlIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2FtcGFpZ24gcmhldG9yaWMgd2FzIHdpZGVseSBz
ZWVuIGFzIHN5bXBhdGhldGljIHRvIFJ1c3NpYSwgdGllcyBoYXZlIG5vdCBpbXByb3ZlZCBpbiBo
aXMgZmlyc3Qgc2l4IG1vbnRocyBvZiBoaXMgcHJlc2lkZW5jeS4gSW4gQXByaWwsIFRydW1wIHNh
aWQgVS5TLi1SdXNzaWFuIHJlbGF0aW9ucyAmIzgyMjA7bWF5IGJlIGF0IGFuIGFsbC10aW1lIGxv
dy4mIzgyMjE7IFRydW1wIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIG1lZXQgUHV0aW4gZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0
aW1lIGF0IGFuIGludGVybmF0aW9uYWwgc3VtbWl0IGluIEdlcm1hbnkgbmV4dCB3ZWVrLjwvcD48
cD5UaHVyc2RheSYjODIxNztzIHJlcG9ydCwgcHJlcGFyZWQgbG9uZyBiZWZvcmUgVHJ1bXAmIzgy
MTc7cyBlbGVjdGlvbiwgcmVmbGVjdHMgdGhlIFBlbnRhZ29uJiM4MjE3O3MgdmlldyBvZiB0aGUg
Z2xvYmFsIHNlY3VyaXR5IHBpY3R1cmUgc2hpZnRpbmcgYWZ0ZXIgbmVhcmx5IHR3byBkZWNhZGVz
IG9mIGhlYXZ5IEFtZXJpY2FuIGZvY3VzIG9uIGNvdW50ZXJpbmcgdGVycm9yaXNtIGFuZCBmaWdo
dGluZyByZWxhdGl2ZWx5IHNtYWxsLXNjYWxlIHdhcnMgYWNyb3NzIHRoZSBNaWRkbGUgRWFzdC4g
UnVzc2lhLCBpbiBwYXJ0aWN1bGFyLCBpcyBub3cgYXQgdGhlIGNlbnRlciBvZiB0aGUgbmF0aW9u
YWwgc2VjdXJpdHkgZGViYXRlIGluIENvbmdyZXNzLCBmZWQgYnkgcG9saXRpY2FsIGRpdmlzaW9u
cyBvdmVyIGhvdyB0byBkZWFsIHdpdGggUHV0aW4gYW5kIHdoZXRoZXIgaGlzIG1pbGl0YXJ5IGJ1
aWxkdXAsIHBlcmNlaXZlZCB0aHJlYXRzIGFnYWluc3QgTkFUTyBhbmQgYWxsZWdlZCBlbGVjdGlv
biBpbnRlcmZlcmVuY2UgY2FsbCBmb3IgYSBuZXcgVS5TLiBhcHByb2FjaC48L3A+PHA+UmVwLiBB
ZGFtIFNtaXRoLCB0aGUgSG91c2UgQXJtZWQgU2VydmljZXMgQ29tbWl0dGVlJiM4MjE3O3MgdG9w
IERlbW9jcmF0LCBpc3N1ZWQgV2VkbmVzZGF5IGEgJiM4MjIwO25hdGlvbmFsIHNlY3VyaXR5IG1h
bmlmZXN0byYjODIyMTsgb24gUnVzc2lhLiBIZSBhbmQgYSBncm91cCBvZiBsYXdtYWtlcnMgd3Jp
dGluZyBpbiBUaW1lIG1hZ2F6aW5lIGNpdGVkIHRoZSB0aHJlYXQgb2YgJiM4MjIwO1B1dGluaXNt
LCYjODIyMTsgd2hpY2ggdGhleSB0ZXJtZWQgJiM4MjIwO2EgcGhpbG9zb3BoeSBvZiBkaWN0YXRv
cnNoaXAmIzgyMjE7IHRoYXQgc2Vla3MgdG8gZXh0aW5ndWlzaCBkZW1vY3JhdGljIGlkZWFscyBz
dWNoIGFzIGdvdmVybm1lbnQgdHJhbnNwYXJlbmN5IGJ5IGV4cGxvaXRpbmcgJiM4MjIwO2Rpc2Nv
bnRlbnRlZCBmYWNldHMgb2YgZGVtb2NyYXRpYyBwb2xpdGllcyB3b3JsZHdpZGUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5BdCBhIFNlbmF0ZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY29tbWl0dGVlIGhlYXJpbmcgV2VkbmVzZGF5
LCBTZW4uIE1hcmsgV2FybmVyIG9mIFZpcmdpbmlhLCB0aGUgcGFuZWwmIzgyMTc7cyByYW5raW5n
IERlbW9jcmF0LCBzYWlkIFJ1c3NpYSBpcyBiZWNvbWluZyBtb3JlIGJyYXplbi48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1J1c3NpYSYjODIxNztzIGdvYWwgaXMgdG8gc293IGNoYW9zIGFuZCBjb25mdXNpb24gJiM4
MjEyOyB0byBmdWVsIGludGVybmFsIGRpc2FncmVlbWVudHMgYW5kIHRvIHVuZGVybWluZSBkZW1v
Y3JhY2llcyB3aGVuZXZlciBwb3NzaWJsZSwgYW5kIHRvIGNhc3QgZG91YnQgb24gdGhlIGRlbW9j
cmF0aWMgcHJvY2VzcyB3aGVyZXZlciBpdCBleGlzdHMsJiM4MjIxOyBXYXJuZXIgc2FpZC48L3A+
PHA+SmltIEt1ZGxhLCBhIERJQSBzcG9rZXNtYW4sIHNhaWQgaGlzIGFnZW5jeSYjODIxNztzIHJl
cG9ydCBpcyB1bmNvbm5lY3RlZCB0byBhbnkgcmVjZW50IGV2ZW50cy4gSXQgd2FzbiYjODIxNzt0
IHJlcXVlc3RlZCBieSBDb25ncmVzcy48L3A+PHA+VGhlIDExNi1wYWdlIGRvY3VtZW50IG9mZmVy
cyBhIGRlZXAgYXNzZXNzbWVudCBvZiBldmVyeSBkaW1lbnNpb24gb2YgUnVzc2lhbiBtaWxpdGFy
eSBwb3dlci4gSXQgY29udGFpbnMgbm8gbmV3IGRpc2Nsb3N1cmVzIG9mIG1pbGl0YXJ5IGNhcGFi
aWxpdHkgYnV0IHBvcnRyYXlzIFJ1c3NpYSBhcyBtZXRob2RpY2FsbHkgYW5kIHN1Y2Nlc3NmdWxs
eSByZWJ1aWxkaW5nIGFuIGFybXksIG5hdnkgYW5kIGFpciBmb3JjZSB0aGF0IHdlYWtlbmVkIGFm
dGVyIHRoZSBTb3ZpZXQgVW5pb24gY29sbGFwc2VkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIFJ1c3NpYW4g
bWlsaXRhcnkgdG9kYXkgaXMgb24gdGhlIHJpc2UgJiM4MjEyOyBub3QgYXMgdGhlIHNhbWUgU292
aWV0IGZvcmNlIHRoYXQgZmFjZWQgdGhlIFdlc3QgaW4gdGhlIENvbGQgV2FyLCBkZXBlbmRlbnQg
b24gbGFyZ2UgdW5pdHMgd2l0aCBoZWF2eSBlcXVpcG1lbnQsJiM4MjIxOyB0aGUgcmVwb3J0IHNh
eXMuIEl0IGRlc2NyaWJlcyBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBuZXcgbWlsaXRhcnkgJiM4MjIwO2FzIGEg
c21hbGxlciwgbW9yZSBtb2JpbGUsIGJhbGFuY2VkIGZvcmNlIHJhcGlkbHkgYmVjb21pbmcgY2Fw
YWJsZSBvZiBjb25kdWN0aW5nIHRoZSBmdWxsIHJhbmdlIG9mIG1vZGVybiB3YXJmYXJlLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+SXQgY2l0ZXMgdGhlIGV4YW1wbGUgb2YgTW9zY293JiM4MjE3O3MgMjAxNSBtaWxp
dGFyeSBpbnRlcnZlbnRpb24gaW4gU3lyaWEuIFRoZSBLcmVtbGluIGNhc3QgdGhlIGVmZm9ydCBh
cyBkZXNpZ25lZCB0byBjb21iYXQgSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBmaWdodGVycy4gV2FzaGluZ3RvbiBz
YXcgTW9zY293IGxhcmdlbHkgcHJvcHBpbmcgdXAgQXNzYWQgYnkgcHJvdmlkaW5nIGFpciBzdXBw
b3J0IGZvciB0aGUgU3lyaWFuIGFybXkmIzgyMTc7cyBvZmZlbnNpdmUgYWdhaW5zdCBvcHBvc2l0
aW9uIGZvcmNlcy48L3A+PHA+VGhlIHJlcG9ydCBzYXlzIHRoZSBTeXJpYSBpbnRlcnZlbnRpb24g
aXMgaW50ZW5kZWQgYWxzbyB0byBlbGltaW5hdGUgamloYWRpc3QgZWxlbWVudHMgdGhhdCBvcmln
aW5hdGVkIG9uIHRoZSBmb3JtZXIgU292aWV0IFVuaW9uJiM4MjE3O3MgdGVycml0b3J5IHRvIHBy
ZXZlbnQgdGhlbSBmcm9tIHJldHVybmluZyBob21lIGFuZCB0aHJlYXRlbmluZyBSdXNzaWEuPC9w
PjxwPkluIGFueSBjYXNlLCB0aGUgcmVwb3J0IGNyZWRpdHMgdGhlIGludGVydmVudGlvbiBmb3Ig
aGF2aW5nICYjODIyMDtjaGFuZ2VkIHRoZSBlbnRpcmUgZHluYW1pYyBvZiB0aGUgY29uZmxpY3Qs
IGJvbHN0ZXJpbmcgdGhlIEFzc2FkIHJlZ2ltZSBhbmQgZW5zdXJpbmcgdGhhdCBubyByZXNvbHV0
aW9uIHRvIHRoZSBjb25mbGljdCBpcyBwb3NzaWJsZSB3aXRob3V0IE1vc2NvdyYjODIxNztzIGFn
cmVlbWVudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtOZXZlcnRoZWxlc3MsIHRoZXNlIGFjdGlvbnMg
YWxzbyBiZWxpZSBhIGRlZXBseSBlbnRyZW5jaGVkIHNlbnNlIG9mIGluc2VjdXJpdHkgcmVnYXJk
aW5nIGEgVW5pdGVkIFN0YXRlcyB0aGF0IE1vc2NvdyBiZWxpZXZlcyBpcyBpbnRlbnQgb24gdW5k
ZXJtaW5pbmcgUnVzc2lhIGF0IGhvbWUgYW5kIGFicm9hZCwmIzgyMjE7IHRoZSByZXBvcnQgc2F5
cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.