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Intel report: Kremlin sees U.S. urging regime change in Russia

By Robert Burns
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 03:33 PM
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FILE - In this June 27, 2017, file-pool photo, Russian President Vladimir Putin is seen in Izhevsk, Russia. Kremlin leaders are convinced America is intent on regime change in Russia, a fear that is feeding rising tension and military competition between the former Cold War foes, the Pentagons intelligence arm says in a new assessment. (Mikhail Klimentyev/Pool Photo via AP, File)


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