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Investigators analyze data recorder from NJ train crash

Associated Press

Published: October 5, 2016 - 09:47 AM
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In this photo released by the National Transportation Safety Board (NTSB), National Transportation Safety Board investigator Michael Hiller places the event recorder, recovered from the control cab of the lead car from N.J. Transits Pascack Valley Line train No. 1614, into an anti static bag, Tuesday, Oct. 4, 2016, in Hobokon, N.J. Federal investigators recovered a data recorder, video recorder and the engineer's cellphone Tuesday from the commuter train that crashed into a New Jersey rail station last week. The items were sent to an agency lab for analysis. (N.J. Transit Police Det. Laquan Hudson/NTSB via AP)


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