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IRS chief tells House panel he does not deserve impeachment

By Alan Fram
Associated Press

Published: September 21, 2016 - 01:32 PM
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IRS Commissioner John Koskinen testifies on Capitol Hill in Washington, Wednesday, Sept. 21, 2016, before the House Judiciary Committee's impeachment hearing. Commissioner Koskinen has been accused by Republicans of failing to provide information demanded by Congress and lying under oath as it investigated allegations the agency targeted tea party groups that had applied for tax-exempt status. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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