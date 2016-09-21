IRS chief tells House panel he does not deserve impeachment

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogSVJTIENvbW1pc3Npb25lciBKb2huIEtvc2tpbmVuIGV4cHJlc3NlZCBy
ZWdyZXQgdG8gQ29uZ3Jlc3Mgb24gV2VkbmVzZGF5IGZvciBoaXMgYWdlbmN5JiM4MjE3O3MgcGFz
dCBtaXN0cmVhdG1lbnQgb2YgdGVhIHBhcnR5IGdyb3VwcywgYnV0IHNhaWQgaGUgaGFzIGNvb3Bl
cmF0ZWQgd2l0aCBjb25ncmVzc2lvbmFsIGludmVzdGlnYXRvcnMgYW5kIGRvZXMgbm90IGRlc2Vy
dmUgdG8gYmUgaW1wZWFjaGVkLjwvcD48cD5UaGUgSVJTIGNoaWVmIG1hZGUgdGhlIHJlbWFya3Mg
YXQgYSBIb3VzZSBKdWRpY2lhcnkgQ29tbWl0dGVlIGhlYXJpbmcgb24gYSBkcml2ZSBieSBoYXJk
LWxpbmUgY29uc2VydmF0aXZlcyB0byBvdXN0IEtvc2tpbmVuLiBUaGVpciBpbXBlYWNobWVudCBy
ZXNvbHV0aW9uIGFjY3VzZXMgaGltIG9mIGx5aW5nIHRvIGxhd21ha2VycywgaWdub3Jpbmcgc3Vi
cG9lbmFzIGFuZCBvdmVyc2VlaW5nIGFuIGFnZW5jeSB0aGF0IGRlc3Ryb3llZCBlbWFpbHMgYXMg
Q29uZ3Jlc3MgaW52ZXN0aWdhdGVkIGhvdyB0aGUgSVJTIHN1YmplY3RlZCB0ZWEgcGFydHkgZ3Jv
dXBzIHNlZWtpbmcgdGF4IGV4ZW1wdGlvbnMgdG8gaGFyc2ggaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgeWVhcnMg
YWdvLjwvcD48cD5UaGUgYWdlbmN5IGhhcyBhcG9sb2dpemVkIGZvciBpdHMgYWN0aW9ucyBhbmQg
S29za2luZW4gaGFzIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7cyBkb25lIG5vdGhpbmcgd3JvbmcuIEdvdmVybm1l
bnQgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBoYXZlIGZvdW5kIG5vIGV2aWRlbmNlIHRoYXQgS29za2luZW4gb3Ig
dGhlIElSUyBwdXJwb3NlbHkgZGVzdHJveWVkIGV2aWRlbmNlIG9yIHRoYXQgdGhlIGFnZW5jeSYj
ODIxNztzIGFjdGlvbnMgd2VyZSBwb2xpdGljYWxseSBtb3RpdmF0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IGRpZCBub3RoaW5nIHRvIGltcGVkZSB0aGUgb3BlcmF0aW9uIG9mIHRoZSBDb25ncmVzcywmIzgy
MjE7IEtvc2tpbmVuLCBzcGVha2luZyB1bmRlciBvYXRoLCB0b2xkIHRoZSBsYXdtYWtlcnMuPC9w
PjxwPkJlc2lkZXMgc29saWQgb3Bwb3NpdGlvbiBmcm9tIERlbW9jcmF0cywgdGhlIHB1c2ggaGFz
IGRpdmlkZWQgUmVwdWJsaWNhbnMsIHdvbiBubyBiYWNraW5nIGZyb20gR09QIGxlYWRlcnMgYW5k
IGhhcyBubyBjaGFuY2Ugb2YgZ2FybmVyaW5nIHRoZSB2b3RlcyBDb25ncmVzcyB3b3VsZCBuZWVk
IHRvIG91c3QgaGltLjwvcD48cD5Db21taXR0ZWUgQ2hhaXJtYW4gQm9iIEdvb2RsYXR0ZSwgUi1W
YS4sIHNhaWQgdGhlIElSUyBlbmdhZ2VkIGluICYjODIyMDthIHBvbGl0aWNhbCBwbGFuIHRvIHNp
bGVuY2UgdGhlIHZvaWNlcyBvZiBncm91cHMgcmVwcmVzZW50aW5nIG1pbGxpb25zIG9mIEFtZXJp
Y2Fucy4mIzgyMjE7IEhlIHNhaWQgS29za2luZW4gaXMgZmFjaW5nICYjODIyMDt2ZXJ5IHNlcmlv
dXMgYWxsZWdhdGlvbnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CdXQgUmVwLiBKb2huIENvbnllcnMgb2YgTWlj
aGlnYW4sIHRoZSBwYW5lbCYjODIxNztzIHRvcCBEZW1vY3JhdCwgc2FpZCBSZXB1YmxpY2FucyB3
ZXJlIGVuZ2FnZWQgaW4gJiM4MjIwO3BhcnRpc2FuIGF0dGFja3MgY2xvYWtlZCBpbiB0aGUgaW1w
ZWFjaG1lbnQgcHJvY2VzcyYjODIyMTsgdGhhdCBoZSBzYWlkJiM4MjIxO2FyZSBkb29tZWQgZnJv
bSB0aGUgc3RhcnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Tb21lIERlbW9jcmF0cyB0cmllZCBzY29yaW5nIHRo
ZWlyIG93biBwb2xpdGljYWwgcG9pbnRzIGJ5IGFza2luZyBLb3NraW5lbiBhYm91dCBHT1AgcHJl
c2lkZW50aWFsIGNhbmRpZGF0ZSBEb25hbGQgVHJ1bXAuPC9wPjxwPlJlcC4gSmVycm9sZCBOYWRs
ZXIsIEQtTi5ZLiwgYXNrZWQgaWYgcGVvcGxlIHVuZGVyIElSUyBhdWRpdCBhcmUgZnJlZSB0byBy
ZWxlYXNlIHRoZWlyIHRheCByZXR1cm5zLCBhIHNpdHVhdGlvbiBUcnVtcCBoYXMgYXNzZXJ0ZWQg
aW4gcmVmdXNpbmcgdG8gcmVsZWFzZSBoaXMgZm9ybXMuIEtvc2tpbmVuIHNhaWQgc3VjaCB0YXhw
YXllcnMgY2FuIHJlbGVhc2UgdGhlaXIgcmV0dXJucy48L3A+PHA+TmFkbGVyIGFsc28gYXNrZWQg
aWYgc29tZW9uZSBjYW4gdXNlIG1vbmV5IGZyb20gYSBjaGFyaXRhYmxlIGZvdW5kYXRpb24gdG8g
YnV5IGEgcG9ydHJhaXQgb3IgYSBmb290YmFsbCBoZWxtZXQgYXV0b2dyYXBoZWQgYnkgZm9ybWVy
IHF1YXJ0ZXJiYWNrIFRpbSBUZWJvdyBvciB0byBwYXkgZmVlcyBmcm9tIGxlZ2FsIGRpc3B1dGVz
LiBSZXBvcnRzIGhhdmUgc2FpZCBtb25leSBmcm9tIHRoZSBEb25hbGQgSi4gVHJ1bXAgRm91bmRh
dGlvbiBoYXMgYmVlbiB1c2VkIGZvciB0aG9zZSBwdXJwb3Nlcy48L3A+PHA+S29za2luZW4gc2Fp
ZCwgZ2VuZXJhbGx5LCBjaGFyaXRhYmxlIG1vbmV5IHNob3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSB1c2VkIHRv
IGJlbmVmaXQgc29tZW9uZSB3aG8gcnVucyBhIGNoYXJpdGFibGUgZm91bmRhdGlvbi4gSGUgZGVj
bGluZWQgdG8gY29tbWVudCBvbiBzcGVjaWZpYyBkZXRhaWxzLjwvcD48cD5UaGUgSVJTIGNoaWVm
IHRvbGQgbGF3bWFrZXJzIGhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiB0cnV0aGZ1bCBhbmQgaGFzIHByb3ZpZGVk
IGFsbCB0aGUgZG9jdW1lbnRzIGhlIGNvdWxkIHRvIGludmVzdGlnYXRvcnMuIEhlIHNhaWQgaW1w
ZWFjaGluZyBoaW0gd291bGQgYmUgJiM4MjIwO2ltcHJvcGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2l0aG91
dCBiZWluZyBzcGVjaWZpYywgaGUgYWxzbyBjb25jZWRlZDogJiM4MjIwO1RoZSB0cnV0aCBpcyB0
aGF0IHdlIGRpZCBub3Qgc3VjY2VlZCBpbiBwcmVzZXJ2aW5nIGFsbCBvZiB0aGUgaW5mb3JtYXRp
b24gcmVxdWVzdGVkIGFuZCBzb21lIG9mIG15IHRlc3RpbW9ueSBsYXRlciBwcm92ZWQgbWlzdGFr
ZW4uIEkgcmVncmV0IGJvdGggb2YgdGhvc2UgZmFpbGluZ3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Lb3NraW5l
biB0b2xkIGxhd21ha2VycyBpbiBKdW5lIDIwMTQgdGhhdCBubyBlbWFpbHMgaGFkIGJlZW4gZGVz
dHJveWVkIHNpbmNlIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgYmVnYW4uIE9uZSB5ZWFy
IGxhdGVyLCBLb3NraW5lbiBsZWFybmVkIHRoYXQgYmFja3VwIHRhcGVzIGNvbnRhaW5pbmcgbnVt
ZXJvdXMgZW1haWxzIGhhZCBiZWVuIGVyYXNlZCBieSBJUlMgd29ya2VycyBpbiBNYXJ0aW5zYnVy
ZywgV2VzdCBWaXJnaW5pYSwgaW4gTWFyY2ggb2YgMjAxNC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBvbGQg
bWlkbmlnaHQgc2hpZnQgZ3V5cyBpbiBNYXJ0aW5zYnVyZyBleGN1c2UsJiM4MjIxOyBzY29mZmVk
IFJlcC4gSmltIEpvcmRhbiwgUi1PaGlvLCBsZWFkZXIgb2YgdGhlIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBIb3Vz
ZSBGcmVlZG9tIENhdWN1cywgd2hpY2ggaXMgcHVzaGluZyBpbXBlYWNobWVudC48L3A+PHA+TWFu
eSBHT1AgbGF3bWFrZXJzIHdhbnQgdG8gYXZvaWQgYW4gaW1wZWFjaG1lbnQgc2hvd2Rvd24gaW4g
dGhlIHNoYWRvdyBvZiBOb3ZlbWJlciYjODIxNztzIGVsZWN0aW9ucywgZmVhcmluZyBpdCBjb3Vs
ZCBhbGllbmF0ZSBpbmRlcGVuZGVudHMgd2hvIGNvdWxkIGNvbnNpZGVyIHRoZSBlZmZvcnQgb3Zl
cmx5IHBhcnRpc2FuIGFuZCBjb25mcm9udGF0aW9uYWwuPC9wPjxwPkxhc3Qgd2VlaywgbWVtYmVy
cyBvZiB0aGUgRnJlZWRvbSBDYXVjdXMgYWdyZWVkIHRvIFdlZG5lc2RheSYjODIxNztzIGhlYXJp
bmcgYWZ0ZXIgZHJvcHBpbmcgcGxhbnMgdG8gZm9yY2UgYW4gaW1tZWRpYXRlIEhvdXNlIGltcGVh
Y2htZW50IHZvdGUuIENhdWN1cyBtZW1iZXJzIGNvbmNlZGVkIHRoZXkgd291bGQgaGF2ZSBsaWtl
bHkgbG9zdC48L3A+PHA+SG93ZXZlciwgb25lIGxhd21ha2VyIGluIHRoYXQgZ3JvdXAsIFJlcC4g
VGltIEh1ZWxza2FtcCwgUi1LYW4uLCBoYXMgbm90IHJ1bGVkIG91dCBmb3JjaW5nIGFuIGltcGVh
Y2htZW50IHZvdGUgYmVmb3JlIHRoZSBOb3ZlbWJlciBlbGVjdGlvbnMuPC9wPjxwPkluIE1heSAy
MDEzLCB0aGUgSVJTIGNvbmNlZGVkIHRoYXQgZHVyaW5nIHRoZSAyMDEwIGFuZCAyMDEyIGVsZWN0
aW9ucywgaXQgc3ViamVjdGVkIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBncm91cHMgc2Vla2luZyB0YXggZXhlbXB0
aW9ucyB0byBleGNlc3NpdmVseSBoYXJzaCBleGFtaW5hdGlvbnMuIE1hbnkgZ3JvdXBzIHdpdGgg
dGhvc2UgdGF4IGV4ZW1wdGlvbnMgcGxheSBtYWpvciByb2xlcyBpbiBwb2xpdGljYWwgY2FtcGFp
Z25zLCBhbmQgdGhleSBhcmUgbm90IHJlcXVpcmVkIHRvIHJldmVhbCBkb25vcnMuPC9wPjxwPktv
c2tpbmVuIGpvaW5lZCB0aGUgYWdlbmN5IGluIERlY2VtYmVyIDIwMTMsIGFmdGVyIHRoZSBpbXBy
b3BlciBhY3Rpb25zIG9jY3VycmVkLjwvcD48cD5BIGZvY3VzIG9mIHRob3NlIGludmVzdGlnYXRp
b25zIHdhcyBMb2lzIExlcm5lciwgd2hvIGhhZCBsZWQgdGhlIElSUyBvZmZpY2UgdGhhdCBwcm9j
ZXNzZXMgYXBwbGljYXRpb25zIGZvciB0YXggZXhlbXB0IHN0YXR1cy4gU2hlIHJlZnVzZWQgdG8g
YW5zd2VyIGxhd21ha2VycyYjODIxNzsgcXVlc3Rpb25zIGFuZCBsYXRlciByZXRpcmVkLjwvcD48
cD5JbiBKdW5lIDIwMTQsIHRoZSBJUlMgdG9sZCBDb25ncmVzcyB0aGF0IGl0IGxvc3QgYW4gdW5r
bm93biBudW1iZXIgb2YgTGVybmVyJiM4MjE3O3MgZW1haWxzIHdoZW4gaGVyIGhhcmQgZHJpdmUg
Y3Jhc2hlZCBpbiAyMDExLjwvcD48cD5UaGVuIGluIEp1bmUgMjAxNSwgdGhlIElSUyBpbnNwZWN0
b3IgZ2VuZXJhbCBzYWlkIHRoZSBhZ2VuY3kgaGFkIGFjY2lkZW50YWxseSBlcmFzZWQgNDIyIGJh
Y2t1cCB0YXBlcyBpbiBNYXJjaCAyMDE0IHRoYXQgY291bGQgaGF2ZSBoYWQgdXAgdG8gMjQsMDAw
IG9mIExlcm5lciYjODIxNztzIGVtYWlscy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.