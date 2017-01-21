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‘Is God mad?’ Mississippi tornado wreaks havoc; kills 4

By Jeff Amy  and Rebecca Santana
Associated Press

Published: January 21, 2017 - 09:19 PM

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