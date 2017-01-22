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Israeli leader accepts invitation from Trump to visit U.S.

By Josef Federman
Associated Press

Published: January 22, 2017 - 11:12 PM

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