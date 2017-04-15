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It’s a boy! Zoo confirms April the giraffe’s calf is a male

Associated Press

Published: April 15, 2017 - 05:46 PM
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In this photo provided by Animal Adventure Park in Binghamton, N.Y., a giraffe named April licks her new calf on Saturday, April 15, 2017. Her birth was broadcast to an online audience with more than a million viewers. (Animal Adventure Park via AP)


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