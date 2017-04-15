All CATEGORIES
☰ Menu

It’s a boy! Zoo confirms April the giraffe’s calf is a male

Associated Press

Published: April 15, 2017 - 05:46 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this photo provided by Animal Adventure Park in Binghamton, N.Y., a giraffe named April licks her new calf on Saturday, April 15, 2017. Her birth was broadcast to an online audience with more than a million viewers. (Animal Adventure Park via AP)


MORE IN NEWS

howplay17_05 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
How to volunteer: Theater roles aplenty at Weathervane Playhouse

Have you ever wondered what it would be like to be part of the frenzied excitement backstage before opening night?

smith10cut_01
Former Buchtel High School basketball player gives back
parks17cut_01
Portage Park District to conserve 215-acre property in Kent, Brimfield Township
pot17gfx-1
Akron considers where to allow medical marijuana businesses - 11:40 AM
Trump: China, U.S. working on ‘North Korea problem’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next