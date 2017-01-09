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It’s all good: Any exercise cuts risk of death, study finds

By Marilynn Marchione
Associated Press

Published: January 9, 2017 - 11:18 PM
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In this Nov. 22, 2016 photo, a runner is silhouetted against the sunrise on his early morning workout near Arlington National Cemetery in Arlington, Va., across the Potomac River from the nation's capital. Research released on Monday suggests that people who pack their workouts into one or two days a week lower their risk of dying as much as those who exercise more often, as long as they get enough of it. (AP Photo/J. David Ake)


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