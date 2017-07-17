All CATEGORIES
☰ Menu

’It’s raining needles’: Drug crisis creates pollution threat

By Michael Casey
Associated Press

Published: July 17, 2017 - 11:50 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Wednesday June 7, 2017 photo, activist Rocky Morrison, of the "Clean River Project" uses a rake to reach for a discarded hypodermic needle while examining a boom filled with waste collected from a recovery boat on the Merrimack River in Chelmsford, Mass. In Portland, Maine, officials have collected more than 700 needles so far this year, putting them on track to handily exceed the nearly 900 gathered in all of 2016. In March alone, San Francisco collected more than 13,000 syringes, compared with only about 2,900 the same month in 2016. (AP Photo/Charles Krupa)


MORE IN NEWS

hist17cut_03
Local history: Auto executive John DeLorean cut Chevrolet’s ties with Soap Box Derby in 1972 and expected it to fail

Pedal to the floor, John DeLorean couldn’t get out of Akron fast enough. The brash, flashy executive wanted nothing more to do with the All-American Soap Box Derby.

derby18cut_01
Parade and opening ceremonies kick off All-American Soap Box Derby race week - 6:31 PM
taylor18_01
Attorneys for 19-year-old Akron man on trial for murder say someone else shot his friend; prosecutors say he did - 6:15 PM
security17_04
Akron-area churches taking steps to heighten security; event being offered to teach faith leaders more about reacting in a crisis - 3:56 PM
gears17cut_01
Switching Gears conference in Barberton July 26 will promote bikes
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next