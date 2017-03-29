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Washington

Ivanka Trump to become official White House employee

By Michael A. Memoli
Associated Press

Published: March 29, 2017 - 06:01 PM
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Ivanka Trump speaks at the Smithsonian's National Air and Space Museum in Washington, Tuesday during an event to celebrate Women's History Month. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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