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Joey Chestnut wins 10th title, gobbles a record 72 hot dogs

By Maylan L. Studart
Associated Press

Published: July 5, 2017 - 08:23 AM
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Joey Chestnut wins the Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, marking his 10th victory in the event, Tuesday in the Brooklyn borough of New York. He downed 72 hot dogs and buns in 10 minutes. (AP Photo/Bebeto Matthews)


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