Joey, the indoor pet squirrel, guards home against burglary

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVSSURJQU4sIElkYWhvOiBBIHBldCBzcXVpcnJlbCBuYW1lZCBKb2V5IHByZXZlbnRlZCBh
IGJ1cmdsYXJ5IGF0dGVtcHQgaW4gSWRhaG8gbGFzdCB3ZWVrIGJ5IHNjcmF0Y2hpbmcgdGhlIHRl
ZW4gc3VzcGVjdCB3aGVuIGhlIHRyaWVkIHRvIGJyZWFrIGludG8gYSBndW4gc2FmZSwgcG9saWNl
IHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSB1bmlkZW50aWZpZWQgdGVlbmFnZXIgdG9sZCBvZmZpY2VycyB0aGF0
IHRoZSBzcXVpcnJlbCYjODIxNztzIGF0dGFjayAmIzgyMjA7c2NhcmVkIGhpbSwgb2J2aW91c2x5
LCBiZWNhdXNlIGhlIHdhc24mIzgyMTc7dCBleHBlY3RpbmcgdG8gaGF2ZSwgeW91IGtub3csIGEg
c3F1aXJyZWwgY29tZSBmbHlpbmcgb3V0IG9mIG5vd2hlcmUgYXQgaGltLCYjODIyMTsgc2FpZCBP
ZmZpY2VyIEFzaGxleSBUdXJuZXIgb2YgdGhlIHBvbGljZSBkZXBhcnRtZW50IGluIE1lcmlkaWFu
LCBhIEJvaXNlIHN1YnVyYi4gJiM4MjIwO1NvIGJhc2ljYWxseSBoZSBzYWlkIGhlIHRvb2sgd2hh
dCBoZSBjb3VsZCBhbmQgbGVmdCBhcyBmYXN0IGFzIGhlIGNvdWxkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhl
IHNxdWlycmVsJiM4MjE3O3Mgb3duZXIsIEFkYW0gUGVhcmwsIHNhaWQgSm9leSBoYXMgbGl2ZWQg
aW4gaGlzIGhvdXNlIGZvciBhYm91dCBzaXggbW9udGhzIGFmdGVyIGhlIHdhcyBmb3VuZCBpbiBh
IGZsb3dlciBnYXJkZW4gYnkgYSBmcmllbmQmIzgyMTc7cyBkYXVnaHRlciB3aGVuIGhlIHdhcyBh
Ym91dCBhIHdlZWsgb2xkLjwvcD48cD5IZSBzYWlkIEpvZXkmIzgyMTc7cyBleWVzIHdlcmUgc3Rp
bGwgY2xvc2VkLCBhbmQgdGhleSBzZXQgYW4gYWxhcm0gdG8gZmVlZCBoaW0gZXZlcnkgdHdvIGhv
dXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGlzIHRlbXBlcmFtZW50IGlzIGtpbmQgb2YgbGlrZSBhIGNhdCwm
IzgyMjE7IFBlYXJsIHNhaWQuICYjODIyMDtXaGVuIGhlIHdhbnRzIGF0dGVudGlvbiwgaGUmIzgy
MTc7bGwgcnVuIHVwIHRvIHlvdSBhbmQgY2xpbWIgdXAgeW91ciBsZWcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5K
b2V5IGVhdHMgbnV0cyBhbmQgZ3JlZW5zLCBhbmQgc3BpbmFjaCBpcyBoaXMgZmF2b3JpdGUuIEhl
IGJ1cmllcyBzb21lIG9mIHRoZSBudXRzIGluIGhvdXNlcGxhbnRzIGluc2lkZSBQZWFybCYjODIx
NztzIGhvdXNlIGFuZCB1c2VzIGEgbGl0dGVyYm94LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgdHJhaW5lZCBo
aW1zZWxmLCYjODIyMTsgUGVhcmwgc2FpZC48L3A+PHA+Sm9leSYjODIxNztzIHJld2FyZCBmb3Ig
aGlzIHZpZ2lsYW5jZSB3ZXJlIFdob3BwZXJzLCB0aGUgc3F1aXJyZWwmIzgyMTc7cyBmYXZvcml0
ZSBjYW5keS48L3A+PHA+UGVhcmwgaGFkIHBsYW5uZWQgdG8gcmVsZWFzZSBKb2V5IGludG8gaGlz
IGJhY2t5YXJkIGluIHRoZSBzcHJpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtCdXQgbm93LCBJIGRvbiYjODIx
Nzt0IGtub3csJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGtpbmQgb2YgdG9ybi4m
IzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.