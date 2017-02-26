All CATEGORIES
☰ Menu

Joseph Wapner, star of ‘The People’s Court,’ dead at 97

Associated Press

Published: February 26, 2017 - 03:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Friday, Oct. 13, 1989, file photo, retired Judge Joseph A. Wapner of TV's 'The People's Court' congratulates his son, Judge Frederick N. Wapner, right, as he was enrobed as a Municipal Court judge in Los Angeles. Wapner, who presided over "The People's Court" with steady force during the heyday of the reality courtroom show, has died. Wapner died at home in his sleep Sunday, Feb. 26, 2017, according to his son, David Wapner. (AP Photo/Nick Ut, File)


MORE IN NEWS

mcarthurs27cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
McArthur’s Brew House set to open March 3 in Cuyahoga Falls

It wasn’t the most pleasant of signs. But it was a sign nonetheless.

Regional news briefs — Feb. 27, 2017
paxton27cut
‘Apollo 13,’ ‘Titanic’ and ‘Aliens’ actor Bill Paxton dies at 61
goodnews27_rescue_01
Good News — Feb. 27
gofundme27cutweb
More students turn to fundraising websites to tackle tuition burdens
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next