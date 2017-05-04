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Health care

Joyful House Republicans vote to repeal reviled ‘Obamacare’

By Erica Werner  and Alan Fram
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 11:22 AM
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President Donald Trump talks with House Speaker Paul Ryan of Wis., in the Rose Garden of the White House in Washington, Thursday after the House pushed through a health care bill. House Majority Whip Steve Scalise of La. is at left, and House Ways and Means Committee Chairman Rep. Kevin Brady, R-Texas is at right. (AP Photo/Evan Vucci)

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