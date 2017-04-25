All CATEGORIES
☰ Menu

Judge blocks Trump order on sanctuary city money

By Sudhin Thanawala
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 04:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

City Attorney Dennis Herrera talks about a federal judge's order blocking any attempt by the Trump administration to withhold money from "sanctuary cities "during a news conference at City Hall Tuesday in San Francisco. (AP Photo/Eric Risberg)


MORE IN NEWS

townhall26cut_05 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Fox News takes political pulse of blue collar workers at North Canton’s Stolle Machinery

Jobs, jobs, jobs.

imperson26cut
Authorities: Armed Akron man impersonated officer, brought handcuffed kids to jail
hotel26_1
Hall of Fame Village luxury hotel groundbreaking commemorates and creates lasting memories
russia26cut_01
Lawmakers suggest former Trump aide Flynn broke U.S. law
parkspend26cut_01
Report: Cuyahoga Valley National Park visitors spent nearly $70 million in area last year
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next