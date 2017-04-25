Judge blocks Trump order on sanctuary city money

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTzogQSBmZWRlcmFsIGp1ZGdlIG9uIFR1ZXNkYXkgYmxvY2tlZCBQcmVz
aWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYXR0ZW1wdCB0byB3aXRoaG9sZCBmdW5kaW5nIGZy
b20gJiM4MjIwO3NhbmN0dWFyeSBjaXRpZXMmIzgyMjE7IHRoYXQgZG8gbm90IGNvb3BlcmF0ZSB3
aXRoIFUuUy4gaW1taWdyYXRpb24gb2ZmaWNpYWxzLCBzYXlpbmcgdGhlIHByZXNpZGVudCBoYXMg
bm8gYXV0aG9yaXR5IHRvIGF0dGFjaCBuZXcgY29uZGl0aW9ucyB0byBmZWRlcmFsIHNwZW5kaW5n
LjwvcD48cD5VLlMuIERpc3RyaWN0IEp1ZGdlIFdpbGxpYW0gT3JyaWNrIGlzc3VlZCB0aGUgcHJl
bGltaW5hcnkgaW5qdW5jdGlvbiBpbiB0d28gbGF3c3VpdHMgJiM4MjEyOyBvbmUgYnJvdWdodCBi
eSB0aGUgY2l0eSBvZiBTYW4gRnJhbmNpc2NvLCB0aGUgb3RoZXIgYnkgU2FudGEgQ2xhcmEgQ291
bnR5ICYjODIxMjsgYWdhaW5zdCBhbiBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgdGFyZ2V0aW5nIGNvbW11bml0
aWVzIHRoYXQgcHJvdGVjdCBpbW1pZ3JhbnRzIGZyb20gZGVwb3J0YXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBp
bmp1bmN0aW9uIHdpbGwgc3RheSBpbiBwbGFjZSB3aGlsZSB0aGUgbGF3c3VpdHMgd29yayB0aGVp
ciB3YXkgdGhyb3VnaCBjb3VydC48L3A+PHA+VGhlIGp1ZGdlIHJlamVjdGVkIHRoZSBhZG1pbmlz
dHJhdGlvbiYjODIxNztzIGFyZ3VtZW50IHRoYXQgdGhlIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlciBhcHBsaWVz
IG9ubHkgdG8gYSByZWxhdGl2ZWx5IHNtYWxsIHBvdCBvZiBtb25leSBhbmQgc2FpZCBUcnVtcCBj
YW5ub3Qgc2V0IG5ldyBjb25kaXRpb25zIG9uIHNwZW5kaW5nIGFwcHJvdmVkIGJ5IENvbmdyZXNz
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7RmVkZXJhbCBmdW5kaW5nIHRoYXQgYmVhcnMgbm8gbWVhbmluZ2Z1bCBy
ZWxhdGlvbnNoaXAgdG8gaW1taWdyYXRpb24gZW5mb3JjZW1lbnQgY2Fubm90IGJlIHRocmVhdGVu
ZWQgbWVyZWx5IGJlY2F1c2UgYSBqdXJpc2RpY3Rpb24gY2hvb3NlcyBhbiBpbW1pZ3JhdGlvbiBl
bmZvcmNlbWVudCBzdHJhdGVneSBvZiB3aGljaCB0aGUgcHJlc2lkZW50IGRpc2FwcHJvdmVzLCYj
ODIyMTsgdGhlIGp1ZGdlIHNhaWQuPC9wPjxwPkl0IHdhcyB0aGUgdGhpcmQgbWFqb3Igc2V0YmFj
ayBmb3IgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9uIGltbWlncmF0aW9uIHBvbGljeS4gVGhlIEp1c3Rp
Y2UgRGVwYXJ0bWVudCBoYWQgbm8gaW1tZWRpYXRlIGNvbW1lbnQuPC9wPjxwPlNhbiBGcmFuY2lz
Y28gQ2l0eSBBdHRvcm5leSBEZW5uaXMgSGVycmVyYSBwcmFpc2VkIHRoZSBydWxpbmcgVHVlc2Rh
eSBhbmQgc2FpZCB0aGUgcHJlc2lkZW50IHdhcyAmIzgyMjA7Zm9yY2VkIHRvIGJhY2sgZG93bi4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIHdoeSB3ZSBoYXZlIGNvdXJ0cyAmIzgyMTI7IHRv
IGhhbHQgdGhlIG92ZXJyZWFjaCBvZiBhIHByZXNpZGVudCBhbmQgYW4gYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJh
bCB3aG8gZWl0aGVyIGRvbiYjODIxNzt0IHVuZGVyc3RhbmQgdGhlIENvbnN0aXR1dGlvbiBvciBj
aG9zZSB0byBpZ25vcmUgaXQsJiM4MjIxOyBIZXJyZXJhIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuPC9w
PjxwPlNhbnRhIENsYXJhIENvdW50eSBDb3Vuc2VsIEphbWVzIFdpbGxpYW1zIHNhaWQgdGhlIHJ1
bGluZyB3aWxsIGFsbG93IGNpdGllcyBhbmQgY291bnRpZXMgYWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHJ5IHRv
IHByZXBhcmUgYnVkZ2V0cyB3aXRob3V0IHRoZSAmIzgyMjA7dW5jb25zdGl0dXRpb25hbCB0aHJl
YXQgb2YgZmVkZXJhbCBkZWZ1bmRpbmcgaGFuZ2luZyBvdmVyIG91ciBoZWFkcy4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkEgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGF0dG9ybmV5LCBDaGFkIFJlYWRsZXIsIHByZXZpb3Vz
bHkgZGVmZW5kZWQgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlciBhcyBhbiBh
dHRlbXB0IHRvIHVzZSBoaXMgJiM4MjIwO2J1bGx5IHB1bHBpdCYjODIyMTsgdG8gJiM4MjIwO2Vu
Y291cmFnZSBjb21tdW5pdGllcyBhbmQgc3RhdGVzIHRvIGNvbXBseSB3aXRoIHRoZSBsYXcuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5SZWFkbGVyIGFsc28gc2FpZCB0aGUgb3JkZXIgYXBwbGllZCB0byBvbmx5IHRo
cmVlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBhbmQgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgZ3JhbnRzIHRoYXQg
d291bGQgYWZmZWN0IGxlc3MgdGhhbiAkMSBtaWxsaW9uIGZvciBTYW50YSBDbGFyYSBDb3VudHkg
YW5kIHBvc3NpYmx5IG5vIG1vbmV5IGZvciBTYW4gRnJhbmNpc2NvLjwvcD48cD5CdXQgdGhlIGp1
ZGdlIHNhaWQgdGhlIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlciB3YXMgd3JpdHRlbiBicm9hZGx5IHRvIHJlYWNo
IGFsbCBmZWRlcmFsIGdyYW50cyBhbmQgcG90ZW50aWFsbHkgamVvcGFyZGl6ZWQgaHVuZHJlZHMg
b2YgbWlsbGlvbnMgb2YgZG9sbGFycyBpbiBmdW5kaW5nIHRvIFNhbiBGcmFuY2lzY28gYW5kIFNh
bnRhIENsYXJhLjwvcD48cD5UaGUgZ292ZXJubWVudCBoYXNuJiM4MjE3O3QgY3V0IG9mZiBhbnkg
bW9uZXkgeWV0IG9yIGRlY2xhcmVkIGFueSBjb21tdW5pdGllcyB0byBiZSBzYW5jdHVhcnkgY2l0
aWVzLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.