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Judge halts Arkansas plan to execute eight inmates in 11 days

By Andrew DeMillo and Kelly P. Kissel
Associated Press

Published: April 15, 2017 - 07:45 PM
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This 2010 photo provided by the U.S District Court of Eastern District of Arkansas shows U.S. District Judge Kristine Baker. Baker, dealt another blow Saturday to Arkansas' unprecedented plan to execute eight inmates in an 11-day period, saying the men have the right to challenge a drug protocol that could expose them to "severe pain." (Dixie Knight Photography/U.S. District Court for the Eastern District of Arkansas via AP)


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