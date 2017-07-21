Judge OKs $11.2M settlement for hacked Ashley Madison users

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U1QuIExPVUlTOiBBIGZlZGVyYWwganVkZ2Ugb24gRnJpZGF5IGFwcHJvdmVkIGFuICQxMS4y
IG1pbGxpb24gc2V0dGxlbWVudCBiZXR3ZWVuIHRoZSBtYXJpdGFsIGluZmlkZWxpdHkgd2Vic2l0
ZSBBc2hsZXkgTWFkaXNvbiBhbmQgdXNlcnMgd2hvIHN1ZWQgYWZ0ZXIgaGFja2VycyByZWxlYXNl
ZCBwZXJzb25hbCBpbmZvcm1hdGlvbiwgaW5jbHVkaW5nIGZpbmFuY2lhbCBkYXRhIGFuZCBkZXRh
aWxzIG9mIHRoZWlyIHNleHVhbCBwcm9jbGl2aXRpZXMuPC9wPjxwPlUuUy4gRGlzdHJpY3QgSnVk
Z2UgSm9obiBSb3NzIGluIFN0LiBMb3VpcyBnYXZlIHByZWxpbWluYXJ5IGFwcHJvdmFsIHRvIGEg
c2V0dGxlbWVudCB0aGF0IHdhcyBhbm5vdW5jZWQgbGFzdCB3ZWVrIGJ5IFRvcm9udG8tYmFzZWQg
UnVieSBDb3JwLiwgdGhlIHBhcmVudCBjb21wYW55IG9mIEFzaGxleSBNYWRpc29uLiBTZXZlcmFs
IGxhd3N1aXRzIHdlcmUgY29uc29saWRhdGVkIGluIHRoZSBFYXN0ZXJuIERpc3RyaWN0IG9mIE1p
c3NvdXJpLjwvcD48cD5BIGZpbmFsIGFwcHJvdmFsIGhlYXJpbmcgaXMgc2NoZWR1bGVkIGZvciBO
b3YuIDIwLjwvcD48cD5UaGUgbGF3c3VpdHMgd2VyZSBmaWxlZCBhZnRlciBoYWNrZXJzIG91dGVk
IG1pbGxpb25zIG9mIHBlb3BsZSB3aG8gdXNlZCB0aGUgd2Vic2l0ZSB0d28geWVhcnMgYWdvLiBU
aGUgc3VpdHMgc2FpZCBBc2hsZXkgTWFkaXNvbiBtaXNsZWQgY29uc3VtZXJzIGFib3V0IGl0cyBz
ZWN1cml0eSBtZWFzdXJlcyBhbmQgc2FmZWd1YXJkcy48L3A+PHA+VGhlIGNvbXBhbnkgZGVuaWVk
IHdyb25nZG9pbmcgYnV0IHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCBpdCBzZXR0bGVkIHRvICYj
ODIyMDthdm9pZCB0aGUgdW5jZXJ0YWludHksIGV4cGVuc2UsIGFuZCBpbmNvbnZlbmllbmNlIGFz
c29jaWF0ZWQgd2l0aCBjb250aW51ZWQgbGl0aWdhdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFzaGxleSBN
YWRpc29uIGlzIG1hcmtldGVkIHRvIHBlb3BsZSBzZWVraW5nIGV4dHJhbWFyaXRhbCByZWxhdGlv
bnNoaXBzLiBJdHMgc2xvZ2FuIGlzLCAmIzgyMjA7TGlmZSBpcyBzaG9ydC4gSGF2ZSBhbiBhZmZh
aXIuJiM4MjIxOyBBdCBvbmUgdGltZSwgaXQgcHVycG9ydGVkIHRvIGhhdmUgYWJvdXQgMzkgbWls
bGlvbiBtZW1iZXJzLjwvcD48cD5IYWNrZXJzIGJyb2tlIGludG8gQXNobGV5IE1hZGlzb24mIzgy
MTc7cyBzeXN0ZW1zIGluIEp1bHkgMjAxNSBhbmQgcG9zdGVkIHRoZSBkZXRhaWxzIGEgbW9udGgg
bGF0ZXIgYWZ0ZXIgdGhlIGNvbXBhbnkgZGlkbiYjODIxNzt0IGNvbXBseSB3aXRoIHRoZWlyIGRl
bWFuZHMgdG8gc2h1dCBkb3duLiBUaGUgcmVsZWFzZSBvZiBldmlkZW5jZSBvZiBpbmZpZGVsaXR5
IHRyaWdnZXJlZCBleHRvcnRpb24gY3JpbWVzIGFuZCB1bmNvbmZpcm1lZCByZXBvcnRzIG9mIHN1
aWNpZGVzLjwvcD48cD5JbiBEZWNlbWJlciwgUnVieSBDb3JwLiBhZ3JlZWQgdG8gcGF5ICQxLjYg
bWlsbGlvbiBpbiBzZXR0bGVtZW50cyB3aXRoIHRoZSBVLlMuIEZlZGVyYWwgVHJhZGUgQ29tbWlz
c2lvbiBvdmVyIHRoZSBkYXRhIGJyZWFjaC4gVGhpcnRlZW4gc3RhdGVzIGFuZCB0aGUgRGlzdHJp
Y3Qgb2YgQ29sdW1iaWEgam9pbmVkIHRoZSBGVEMgaW4gdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24gdGhhdCBm
b3VuZCBsYXggZGF0YSBzZWN1cml0eSBwcmFjdGljZXMuIFRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGFsc28g
Zm91bmQgQXNobGV5IE1hZGlzb24gY3JlYXRlZCBmYWtlIGZlbWFsZSBwcm9maWxlcyB0byBlbnRp
Y2UgbWFsZSB1c2Vycy48L3A+PHA+SW4gYWRkaXRpb24gdG8gbW9uZXRhcnkgcGVuYWx0aWVzIHRv
IHRoZSBGVEMsIFJ1YnkgYWdyZWVkIGluIERlY2VtYmVyIHRvIGVuZCBjZXJ0YWluIGRlY2VwdGl2
ZSBwcmFjdGljZXMsIHRvIG5vdCBjcmVhdGUgZmFrZSBwcm9maWxlcywgYW5kIHRvIGRldmVsb3Ag
YSBzdHJvbmdlciBkYXRhIHNlY3VyaXR5IHByb2dyYW0uPC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55IGhhcyBz
YWlkIHRoYXQgc2luY2UgdGhlIGluaXRpYWwgaGFjayBpdCBoYXMgaW1wbGVtZW50ZWQgc2V2ZXJh
bCBtZWFzdXJlcyB0byBtYWtlIGN1c3RvbWVyIGRhdGEgbW9yZSBzZWN1cmUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.