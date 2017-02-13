Judge questions effect of Trump comments on Bergdahl case

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rk9SVCBCUkFHRywgTi5DLjogQSBtaWxpdGFyeSBqdWRnZSBjYWxsZWQgUHJlc2lkZW50IERv
bmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHNjYXRoaW5nIGNhbXBhaWduIHRyYWlsIGNyaXRpY2lzbSBvZiBB
cm15IFNndC4gQm93ZSBCZXJnZGFobCAmIzgyMjA7ZGlzdHVyYmluZyYjODIyMTsgb24gTW9uZGF5
IGFuZCBxdWVzdGlvbmVkIHdoZXRoZXIgaXQgd291bGQgbWFrZSB0aGUgcHVibGljIHRoaW5rIHRo
ZSBzb2xkaWVyIGNhbiYjODIxNzt0IGdldCBhIGZhaXIgdHJpYWwgZm9yIHdhbGtpbmcgb2ZmIGhp
cyBwb3N0IGluIEFmZ2hhbmlzdGFuIGluIDIwMDkuPC9wPjxwPkR1cmluZyBhIHByZXRyaWFsIGhl
YXJpbmcsIGRlZmVuc2UgYXR0b3JuZXlzIHBsYXllZCBwYXJ0IG9mIGEgdmlkZW8gZXhoaWJpdCBp
biB3aGljaCBUcnVtcCByZXBlYXRlZGx5IHNheXMgYXQgY2FtcGFpZ24gYXBwZWFyYW5jZXMgdGhh
dCBCZXJnZGFobCBpcyBhICYjODIyMDt0cmFpdG9yJiM4MjIxOyB3aG8gc2hvdWxkIGJlIGhhcnNo
bHkgcHVuaXNoZWQuIEJlcmdkYWhsJiM4MjE3O3MgbGF3eWVycyBhcmd1ZSB0aGUgY29tbWVudHMg
dmlvbGF0ZSB0aGVpciBjbGllbnQmIzgyMTc7cyBkdWUtcHJvY2VzcyByaWdodHMgYW5kIHRoYXQg
dGhlIGNhc2Ugc2hvdWxkIGJlIGRpc21pc3NlZC48L3A+PHA+VGhlIGp1ZGdlLCBBcm15IENvbC4g
SmVmZmVyeSBOYW5jZSwgZGlkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IHJ1bGUgb24gdGhlIGRlZmVu
c2UgcmVxdWVzdCwgYnV0IGNhbGxlZCB0aGUgZm9vdGFnZSBvZiBUcnVtcCBjb25kZW1uaW5nIEJl
cmdkYWhsICYjODIyMDtkaXN0dXJiaW5nIG1hdGVyaWFsLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkRlZmVuc2Ug
bGF3eWVycyBwbGF5ZWQgYWJvdXQgZml2ZSBtaW51dGVzIG9mIHRoZSBmb290YWdlIGluIHdoaWNo
IFRydW1wIHJlcGVhdGVkbHkgdXNlZCBwaHJhc2VzIHN1Y2ggYXMgJiM4MjIwO25vLWdvb2QgdHJh
aXRvciYjODIyMTsgdG8gcmVmZXIgdG8gdGhlIHNvbGRpZXIgd2hvIHdhcyBoZWxkIGNhcHRpdmUg
YnkgdGhlIFRhbGliYW4gYW5kIGl0cyBhbGxpZXMgZm9yIGZpdmUgeWVhcnMuPC9wPjxwPkJlcmdk
YWhsIHNhdCBtb3N0bHkgc3RpbGwgZHVyaW5nIHRoZSB2aWRlbyBwcmVzZW50YXRpb24sIGxvb2tp
bmcgYXdheSBhdCB0aW1lcy4gQnkgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZm9vdGFnZSwgdGhlIG11c2NsZXMg
aW4gQmVyZ2RhaGwmIzgyMTc7cyBqYXcgd2VyZSB2aXNpYmx5IGJ1bGdpbmcgYXMgaGUgYXBwYXJl
bnRseSBjbGVuY2hlZCBoaXMgdGVldGguPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIHNheSBUcnVtcCYjODIx
NztzIGNvbW1lbnRzIGFtb3VudGVkIHRvIGNhbXBhaWduIHJoZXRvcmljIGFnYWluc3QgYWN0aW9u
cyB0YWtlbiBieSB0aGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gdG8gYnJpbmcgQmVyZ2RhaGwgaG9t
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXNlIGNvbW1lbnRzIGFyZSBjbGVhcmx5IGludGVuZGVkIHRvIHRy
eSB0byBhdHRhY2sgYSBwb2xpdGljYWwgb3Bwb25lbnQgZm9yIHBvbGl0aWNhbCBnYWluLCYjODIy
MTsgc2FpZCBBcm15IE1hai4gSnVzdGluIE9zaGFuYSwgYSBwcm9zZWN1dG9yLjwvcD48cD5UaGUg
T2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24mIzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiBpbiBNYXkgMjAxNCB0byBleGNo
YW5nZSBCZXJnZGFobCBmb3IgZml2ZSBUYWxpYmFuIHByaXNvbmVycyBwcm9tcHRlZCBzb21lIFJl
cHVibGljYW5zIHRvIGFjY3VzZSBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIG9mIGplb3BhcmRpemlu
ZyB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3Mgc2FmZXR5LjwvcD48cD5Pc2hhbmEgc2FpZCBwb3RlbnRpYWwg
anVyb3JzJiM4MjE3OyBleHBvc3VyZSB0byBUcnVtcCYjODIxNztzIGNvbW1lbnRzIGNvdWxkIGJl
IGFkZHJlc3NlZCB0aHJvdWdoIHF1ZXN0aW9uaW5nIGR1cmluZyBqdXJ5IHNlbGVjdGlvbi4gQnV0
IE5hbmNlIGFza2VkLCAmIzgyMjA7SG93IGRvZXMgdGhhdCByZWxhdGUgdG8gb3ZlcmNvbWluZyB0
aGUgYmxhY2sgZXllIHRvIHRoZSBtaWxpdGFyeSBqdXN0aWNlIHN5c3RlbSAuLi4gdGhlIHZpZXcg
dGhlIHB1YmxpYyBtaWdodCBoYXZlPyYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhhdCBxdWVzdGlvbiBnb2VzIHRv
IHRoZSBoZWFydCBvZiB0aGUgZGVmZW5zZSBhcmd1bWVudCB0aGF0IFRydW1wJiM4MjE3O3MgY29t
bWVudHMgY29uc3RpdHV0ZSB1bmxhd2Z1bCBjb21tYW5kIGluZmx1ZW5jZSBieSB0aGUgbmV3IGNv
bW1hbmRlciBpbiBjaGllZi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.