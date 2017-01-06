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Judge rebukes suspects in beating of disabled man in Chicago

By Don Babwin
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 09:04 PM
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These booking photos provided by the Chicago Police Department show, from left, Tesfaye Cooper, Brittany Covington, Tanishia Covington and Jordan Hill, four people charged, Thursday with aggravated kidnapping and taking part in a hate crime after allegedly beating and taunting a man in a video broadcast live on Facebook. (Chicago Police Department via AP)


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