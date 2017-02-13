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Judge to hear arguments on Dakota Access pipeline work

Associated Press

Published: February 13, 2017 - 12:13 PM
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Trash is seen piled in a dumpster at an encampment set up near Cannon Ball, N.D., Wednesday, Feb. 8, 2017, for opponents against the construction of the Dakota Access pipeline. Opponents have called for protests around the world Wednesday, Feb. 8, 2017, as the Army prepared to green-light the final stage of the $3.8 billion project's construction. The Army said Tuesday, Feb. 7, that it will allow the four-state pipeline to cross under a Missouri River reservoir in North Dakota, the last big chunk of construction. (AP Photo/James MacPherson)


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