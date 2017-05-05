Jury awards record-setting $110.5 million in baby powder lawsuit

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U1QuIExPVUlTOiBBIFN0LiBMb3VpcyBqdXJ5IGhhcyBhd2FyZGVkIGEgVmlyZ2luaWEgd29t
YW4gYSByZWNvcmQtc2V0dGluZyAkMTEwLjUgbWlsbGlvbiBpbiB0aGUgbGF0ZXN0IGxhd3N1aXQg
YWxsZWdpbmcgdGhhdCB1c2luZyBKb2huc29uICZhbXA7IEpvaG5zb24mIzgyMTc7cyBiYWJ5IHBv
d2RlciBjYXVzZWQgY2FuY2VyLjwvcD48cD5UaGUganVyeSBydWxpbmcgVGh1cnNkYXkgbmlnaHQg
Zm9yIDYyLXllYXItb2xkIExvaXMgU2xlbXAsIG9mIFdpc2UsIFZpcmdpbmlhLCBjb21lcyBhZnRl
ciB0aHJlZSBwcmV2aW91cyBTdC4gTG91aXMganVyaWVzIGF3YXJkZWQgYSB0b3RhbCBvZiAkMTk3
IG1pbGxpb24gdG8gcGxhaW50aWZmcyB3aG8gbWFkZSBzaW1pbGFyIGNsYWltcy4gVGhvc2UgY2Fz
ZXMsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgcHJldmlvdXMgaGlnaGVzdCBhd2FyZCBvZiAkNzIgbWlsbGlvbiwg
YXJlIGFsbCB1bmRlciBhcHBlYWwuIEFib3V0IDIsMDAwIHN0YXRlIGFuZCBmZWRlcmFsIGxhd3N1
aXRzIGFyZSBpbiBjb3VydHMgYWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHJ5IG92ZXIgY29uY2VybnMgYWJvdXQg
aGVhbHRoIHByb2JsZW1zIGNhdXNlZCBieSBwcm9sb25nZWQgdGFsY3VtIHBvd2RlciB1c2UuPC9w
PjxwPlNsZW1wLCB3aG8gd2FzIGRpYWdub3NlZCB3aXRoIG92YXJpYW4gY2FuY2VyIGluIDIwMTIs
IGJsYW1lcyBoZXIgaWxsbmVzcyBvbiBoZXIgdXNlIG9mIHRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgdGFs
Y3VtLWNvbnRhaW5pbmcgcHJvZHVjdHMgZm9yIG1vcmUgdGhhbiA0MCB5ZWFycy4gSGVyIGNhbmNl
ciBoYXMgc3ByZWFkIHRvIGhlciBsaXZlci4gQWx0aG91Z2ggc2hlIHdhcyB0b28gaWxsIHRvIGF0
dGVuZCB0aGUgdHJpYWwsIGFuIGF1ZGlvdGFwZSBvZiBoZXIgZGVwb3NpdGlvbiB0ZXN0aW1vbnkg
d2FzIHBsYXllZC4gSW4gaXQgc2hlIHNhaWQ6ICYjODIyMDtJIHRydXN0ZWQgSm9obnNvbiAmYW1w
OyBKb2huc29uLiBCaWcgbWlzdGFrZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkppbSBPbmRlciwgb25lIG9mIGhl
ciBhdHRvcm5leXMsIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQgU2xlbXAgd2FzICYjODIyMDt0aHJpbGxlZCYj
ODIyMTsgd2hlbiB0aGUgdmVyZGljdCB3YXMgc2hhcmVkIHdpdGggaGVyIGluIGEgcGhvbmUgY2Fs
bCBhbmQgdGhhdCBzaGUgaG9wZWQgaXQgd291bGQgJiM4MjIwO3NlbmQgYSBtZXNzYWdlLiYjODIy
MTsgSGUgc2FpZCBzaGUgaXMgdG9vIHNpY2sgdG8gdGFsayB0byByZXBvcnRlcnMuPC9wPjxwPkpv
aG5zb24gJmFtcDsgSm9obnNvbiwgYmFzZWQgaW4gQnJ1bnN3aWNrLCBOZXcgSmVyc2V5LCBzYWlk
IGluIGEgc3RhdGVtZW50IHRoYXQgaXQgd291bGQgYXBwZWFsIGFuZCBkaXNwdXRlZCB0aGUgc2Np
ZW50aWZpYyBldmlkZW5jZSBiZWhpbmQgdGhlIHBsYWludGlmZnMmIzgyMTc7IGFsbGVnYXRpb25z
LiBUaGUgY29tcGFueSBhbHNvIG5vdGVkIHRoYXQgYSBTdC4gTG91aXMganVyeSBmb3VuZCBpbiBp
dHMgZmF2b3IgaW4gTWFyY2ggYW5kIHRoYXQgdHdvIGNhc2VzIGluIE5ldyBKZXJzZXkgd2VyZSB0
aHJvd24gb3V0IGJ5IGEganVkZ2Ugd2hvIHNhaWQgdGhlcmUgd2FzbiYjODIxNzt0IHJlbGlhYmxl
IGV2aWRlbmNlIHRoYXQgdGFsYyBsZWFkcyB0byBvdmFyaWFuIGNhbmNlci48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1dlIGFyZSBwcmVwYXJpbmcgZm9yIGFkZGl0aW9uYWwgdHJpYWxzIHRoaXMgeWVhciBhbmQgd2Ug
d2lsbCBjb250aW51ZSB0byBkZWZlbmQgdGhlIHNhZmV0eSBvZiBKb2huc29uJiM4MjE3O3MgQmFi
eSBQb3dkZXIsJiM4MjIxOyB0aGUgc3RhdGVtZW50IHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBzdWl0IGFsc28g
bmFtZWQgc3VwcGxpZXIgSW1lcnlzIFRhbGMsIHdoaWNoIHdhcyBoZWxkIGxpYWJsZSBmb3IgJDUw
LDAwMC4gSW1lcnlzIFRhbGMsIHdoaWNoIGhhcyBiZWVuIGhlbGQgYWNjb3VudGFibGUgaW4gb25s
eSBvbmUgb3RoZXIgdGFsY3VtIGNhc2UsIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCBpdCBpcyAm
IzgyMjA7Y29uZmlkZW50IGluIHRoZSBjb25zZW5zdXMgb2YgZ292ZXJubWVudCBhZ2VuY2llcyBh
bmQgcHJvZmVzc2lvbmFsIHNjaWVudGlmaWMgb3JnYW5pemF0aW9ucyB0aGF0IGhhdmUgcmV2aWV3
ZWQgdGhlIHNhZmV0eSBvZiB0YWxjLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGFsYyBpcyBhIG1pbmVyYWwgdGhh
dCBpcyBtaW5lZCBmcm9tIGRlcG9zaXRzIGFyb3VuZCB0aGUgd29ybGQsIGluY2x1ZGluZyB0aGUg
VS5TLiBUaGUgc29mdGVzdCBvZiBtaW5lcmFscywgaXQmIzgyMTc7cyBjcnVzaGVkIGludG8gYSB3
aGl0ZSBwb3dkZXIuIEl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB3aWRlbHkgdXNlZCBpbiBjb3NtZXRpY3MgYW5k
IG90aGVyIHBlcnNvbmFsIGNhcmUgcHJvZHVjdHMgdG8gYWJzb3JiIG1vaXN0dXJlIHNpbmNlIGF0
IGxlYXN0IDE4OTQsIHdoZW4gSm9obnNvbiAmYW1wOyBKb2huc29uJiM4MjE3O3MgYmFieSBwb3dk
ZXIgd2FzIGxhdW5jaGVkLiBCdXQgaXQmIzgyMTc7cyBtYWlubHkgdXNlZCBpbiBhIHZhcmlldHkg
b2Ygb3RoZXIgcHJvZHVjdHMsIGluY2x1ZGluZyBwYWludCBhbmQgcGxhc3RpY3MuPC9wPjxwPk11
Y2ggcmVzZWFyY2ggaGFzIGZvdW5kIG5vIGxpbmsgb3IgYSB3ZWFrIG9uZSBiZXR3ZWVuIG92YXJp
YW4gY2FuY2VyIGFuZCB1c2luZyBiYWJ5IHBvd2RlciBmb3IgZmVtaW5pbmUgaHlnaWVuZSwgYW5k
IG1vc3QgbWFqb3IgaGVhbHRoIGdyb3VwcyBoYXZlIGRlY2xhcmVkIHRhbGMgaGFybWxlc3MuIFN0
aWxsLCB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBBZ2VuY3kgZm9yIFJlc2VhcmNoIG9uIENhbmNlciBjbGFz
c2lmaWVzIGdlbml0YWwgdXNlIG9mIHRhbGMgYXMgJiM4MjIwO3Bvc3NpYmx5IGNhcmNpbm9nZW5p
Yy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkF0dG9ybmV5cyB3aXRoIE9uZGVyLCBTaGVsdG9uLCBPJiM4MjE3O0xl
YXJ5ICZhbXA7IFBldGVyc29uLCB0aGUgZmlybSB0aGF0IGhhbmRsZWQgdGhlIFN0LiBMb3VpcyBj
YXNlcywgY2l0ZWQgb3RoZXIgcmVzZWFyY2ggdGhhdCBiZWdhbiBjb25uZWN0aW5nIHRhbGN1bSBw
b3dkZXIgdG8gb3ZhcmlhbiBjYW5jZXIgaW4gdGhlIDE5NzBzLiBUaGV5IGNpdGUgY2FzZSBzdHVk
aWVzIHNob3dpbmcgdGhhdCB3b21lbiB3aG8gcmVndWxhcmx5IHVzZSB0YWxjIG9uIHRoZWlyIGdl
bml0YWwgYXJlYSBmYWNlIHVwIHRvIGEgNDAgcGVyY2VudCBoaWdoZXIgcmlzayBvZiBkZXZlbG9w
aW5nIG92YXJpYW4gY2FuY2VyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.