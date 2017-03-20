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Jury selection begins in Penn State ex-president’s trial

By Mark Scolforo
Associated Press

Published: March 20, 2017 - 12:09 PM
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Former Penn State president Graham Spanier walks to the Dauphin County Courthouse in Harrisburg, Pa., Monday, March 20, 2017. Spanier faces charges that he failed to report suspected child sex abuse in the last remaining criminal case in the Jerry Sandusky child molestation scandal. (AP Photo/Matt Rourke)


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