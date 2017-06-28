Justice Dept. group honors transgender teen in bathroom case

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQSB0cmFuc2dlbmRlciB0ZWVuIHdobyBzdWVkIHRvIGJlIGFibGUgdG8g
dXNlIHRoZSBib3lzJiM4MjE3OyBiYXRocm9vbSB3YXMgaG9ub3JlZCBXZWRuZXNkYXkgYnkgYSBM
R0JUIG9yZ2FuaXphdGlvbiBhdCB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50LjwvcD48cD5ET0ogUHJp
ZGUsIGFuIG9yZ2FuaXphdGlvbiBvZiBMR0JUIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBlbXBsb3llZXMs
IHJlY29nbml6ZWQgR2F2aW4gR3JpbW0mIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7b3V0c3RhbmRpbmcgY29udHJp
YnV0aW9ucyB0byB0aGUgTEdCVCBjb21tdW5pdHkmIzgyMjE7IGR1cmluZyBhIGNlcmVtb255IGlu
IHRoZSBidWlsZGluZyYjODIxNztzIEdyZWF0IEhhbGwsIHdoZXJlIGRlcGFydG1lbnQgYXR0b3Ju
ZXlzIGFuZCBlbXBsb3llZXMgbGluZWQgdXAgdG8gaHVnIGhpbSBhbmQgb2ZmZXIgY29uZ3JhdHVs
YXRpb25zIGFuZCB0aGFua3MuPC9wPjxwPkdyaW1tIHN1ZWQgdGhlIGJvYXJkIG9mIGhpcyBlYXN0
ZXJuIFZpcmdpbmlhIGhpZ2ggc2Nob29sIGZvciB0aGUgcmlnaHQgdG8gdXNlIHRoZSBib3kmIzgy
MTc7cyBiYXRocm9vbSBpbiBhIGNhc2UgdGhhdCBzZWVtZWQgZGVzdGluZWQgZm9yIHRoZSBTdXBy
ZW1lIENvdXJ0LiBCdXQgdGhlIGhpZ2ggY291cnQgZGVjaWRlZCBub3QgdG8gaGVhciBpdCBhZnRl
ciB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaW4gRmVicnVhcnkgYWJhbmRvbmVkIGEgZGlyZWN0
aXZlIGZyb20gZm9ybWVyIFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBhZG1pbmlzdHJh
dGlvbiB0ZWxsaW5nIHNjaG9vbHMgdG8gYWxsb3cgc3R1ZGVudHMgdG8gdXNlIGJhdGhyb29tcyBh
bmQgbG9ja2VyIHJvb21zIG9mIHRoZWlyIGNob3NlbiBnZW5kZXIuIEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwg
SmVmZiBTZXNzaW9ucyBzYWlkIGF0IHRoZSB0aW1lIHRoYXQgdGhlIHRyYW5zZ2VuZGVyIGJhdGhy
b29tIGFjY2VzcyBpc3N1ZSBpcyBiZXN0IGxlZnQgZm9yIHN0YXRlcyB0byBkZWNpZGUuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtHaXZlbiB0aGF0IHRvZGF5JiM4MjE3O3MgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaXMgbGFyZ2Vs
eSBob3N0aWxlIHRvIExHQlQgcGVvcGxlIGFuZCBlc3BlY2lhbGx5IGRhbmdlcm91cyB0byBMR0JU
IHlvdXRoLCB0aGUgZ3Jhdml0eSBvZiByZWNlaXZpbmcgYW4gYXdhcmQgZnJvbSBET0ogaXRzZWxm
LCBzcGVjaWZpY2FsbHkgdGhlIHByaWRlIGFsbGlhbmNlIHdpdGhpbiBpdCwgaXMgbm90IGxvc3Qg
b24gbWUgYXQgYWxsLCYjODIyMTsgR3JpbW0gdG9sZCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBhZnRl
ciB0aGUgY2VyZW1vbnksIHdoaWNoIHJlcG9ydGVycyB3ZXJlIGZvcmNlZCB0byBsZWF2ZS4gJiM4
MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYmVhdXRpZnVsbHkgc3ltYm9saWMgb2YgdGhlIGZhY3QgdGhhdCB0aGVy
ZSBhcmUgc3RpbGwgcGVvcGxlIHdvcmtpbmcgZm9yIGVxdWFsaXR5IGluIGV2ZXJ5IGNvcm5lciBv
ZiB0aGUgd29ybGQsIGFuZCB0aGV5IHdpbGwgY29udGludWUgdG8gZG8gc28gbm8gbWF0dGVyIHdo
YXQgaGFwcGVucy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFjdGl2aXN0cyBoYXZlIGxvbmcgdmlld2VkIFNlc3Np
b25zIGFzIHNvbWVvbmUgd2hvIGhhcyBub3QgYmVlbiBzdXBwb3J0aXZlIG9mIGFkdmFuY2VzIGlu
IExHQlQgcmlnaHRzLjwvcD48cD5IZSB3YXMgYWJzZW50IGZyb20gV2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3Mg
ZXZlbnQuIFJlbWFya3Mgd2VyZSBnaXZlbiBieSBEYW5hIEJvZW50ZSwgYWN0aW5nIGhlYWQgb2Yg
dGhlIGRlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBOYXRpb25hbCBTZWN1cml0eSBEaXZpc2lvbiwgd2hvIHBy
YWlzZWQgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiYjODIxNztzICYjODIyMDt2ZXJ5IGltcG9ydGFudCB3b3Jr
IG9uIGJlaGFsZiBvZiBET0ogZW1wbG95ZWVzLiYjODIyMTsgQSBkZXBhcnRtZW50IHNwb2tlc3dv
bWFuIHNhaWQgU2Vzc2lvbnMgaGFkIGEgc2NoZWR1bGluZyBjb25mbGljdCBidXQgbm90ZWQgdGhh
dCBoZSBhbmQgb3RoZXIgdG9wIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBvZmZpY2lhbHMgd291bGQgYmUg
cHJlc2VudCBhdCBhIFRodXJzZGF5IGdhdGhlcmluZyBvbiBoYXRlIGNyaW1lcy48L3A+PHA+U2Vz
c2lvbnMgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoZSBjZXJlbW9ueSwgd2hpY2ggd2FzIGZpcnN0IHJlcG9ydGVk
IGJ5IEJ1enpGZWVkIE5ld3MsIHdoZW4gcXVlc3Rpb25lZCBieSBhIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVu
dCBpbnRlcm4gbGFzdCB3ZWVrLiBUaGUgaW50ZXJhY3Rpb24gd2FzIHZpZGVvdGFwZWQgYW5kIHNo
YXJlZCBvbiBUd2l0dGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd2lsbCBwcm90ZWN0IGFuZCBkZWZlbmQg
YW5kIGNlbGVicmF0ZSB0aGF0LCBhbmQgcHJvdGVjdCB0aGUgcmlnaHRzIG9mIGFsbCB0cmFuc2dl
bmRlciBwZXJzb25zLCYjODIyMTsgU2Vzc2lvbnMgc2FpZCwgbm90aW5nIHRoYXQgaGUgaGFkIGRp
cmVjdGVkIHRoZSBDaXZpbCBSaWdodHMgRGl2aXNpb24gdG8gcmV2aWV3IHNvbWUgY2FzZXMgaW4g
d2hpY2ggdHJhbnNnZW5kZXIgcGVvcGxlIHdlcmUga2lsbGVkLiAmIzgyMjA7V2UgYXJlIG5vdCBn
b2luZyB0byBhbGxvdyBwZXJzb25zIGluIHRoaXMgY291bnRyeSB0byBiZSBkaXNjcmltaW5hdGVk
IGFnYWluc3Qgb3IgYXR0YWNrZWQgaW4gYW55IHdheSBiZWNhdXNlIG9mIHRoZWlyIHNleHVhbCBv
cmllbnRhdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsc28gaG9ub3JlZCBXZWRuZXNkYXkgd2VyZSBDaXZp
bCBSaWdodHMgRGl2aXNpb24gbGF3eWVycyB3aG8gd29ya2VkIG9uIHRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFy
dG1lbnQmIzgyMTc7cyBsYXdzdWl0IGFnYWluc3QgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgb3ZlciBhIGJhdGhy
b29tIGJpbGwgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgYXQgdGhlIHRpbWUgc2FpZCBkaXNjcmltaW5hdGVkIGFn
YWluc3QgdHJhbnNnZW5kZXIgcGVvcGxlLiBUaGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gZHJvcHBl
ZCB0aGF0IGxhd3N1aXQgaW4gQXByaWwgYWZ0ZXIgdGhlIHN0YXRlIGFncmVlZCB0byByZXBsYWNl
IHRoZSBiaWxsIHdpdGggYW5vdGhlciBtZWFzdXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgYXJlIGdv
b2QgcGVvcGxlIGluIHRoZSBET0osIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgYWx3YXlzIGJlZW4gaGVyZSwgYW5k
IGFsd2F5cyB3aWxsIGJlIGhlcmUsIG5vIG1hdHRlciB3aGF0IGtpbmQgb2YgYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gY29tZXMgYWJvdmUgdGhlbSwmIzgyMjE7IEdyaW1tIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.