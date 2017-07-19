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Justices allow strict refugee ban but say grandparents OK

By Mark Sherman
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 04:39 PM
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In this photo taken March 28, the Supreme Court Building is seen in Washington. The Supreme Court is granting the Trump administration's request to more strictly enforce its ban on refugees, at least until a federal appeals court weighs in. But the justices are leaving in place a lower court order that makes it easier for travelers from six mostly Muslim countries to enter the U.S. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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