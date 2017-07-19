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Justices allow strict refugee ban but say grandparents OK

By Mark Sherman
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 04:39 PM
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President Donald Trump waves as he departs a "Made in America," roundtable event in the East Room of the White House in Washington, Wednesday, July 19, 2017. (AP Photo/Alex Brandon)


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