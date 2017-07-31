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Kelly shows his clout: Scaramucci out as White House chief moves in

By Jonathan Lemire  and Catherine Lucey
Associated Press

Published: July 31, 2017 - 02:54 PM | Updated: July 31, 2017 - 08:18 PM
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White House communications director Anthony Scaramucci gestures as he answers questions during the press briefing in the Brady Press Briefing room of the White House in Washington, Friday, July 21, 2017. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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