Kellyanne Conway kneels on Oval Office couch, sparks debate

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUGhvdG9zIG9mIFdoaXRlIEhvdXNlIGFkdmlzZXIgS2VsbHlhbm5lIENv
bndheSBrbmVlbGluZyBvbiBhbiBPdmFsIE9mZmljZSBjb3VjaCB3aXRoIGhlciBzaG9lcyBvbiBo
YXZlIHNwYXJrZWQgYW4gb25saW5lIGRlYmF0ZSBhYm91dCBkZWNvcnVtIGluIHRoZSBleGVjdXRp
dmUgbWFuc2lvbi48L3A+PHA+Q29ud2F5IGlzIHNlZW4gcGVyY2hlZCBvbiBoZXIga25lZXMgb24g
dGhlIGNvdWNoIHdpdGggaGVyIGZlZXQgYmVoaW5kIGhlciBpbiBwaG90b3MgdGFrZW4gTW9uZGF5
IHdoaWxlIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgbWV0IHdpdGggbGVhZGVycyBvZiBoaXN0b3Jp
Y2FsbHkgYmxhY2sgY29sbGVnZXMgYW5kIHVuaXZlcnNpdGllcy4gT3RoZXIgcGhvdG9zIHNob3cg
Q29ud2F5IGxlYW5pbmcgb3ZlciB0byB0YWtlIGEgc21hcnRwaG9uZSBwaWN0dXJlIG9mIHRoZSBl
dmVudC48L3A+PHA+U29tZSBUd2l0dGVyIHVzZXJzIHdlcmUgcXVpY2sgdG8gaGlnaGxpZ2h0IHRo
ZSBwaG90b3MgYXMgZXZpZGVuY2Ugb2YgYSBsYWNrIG9mIHJlc3BlY3QgZm9yIHRoZSBvZmZpY2Ug
ZnJvbSBDb253YXkgYW5kIHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi4gT3RoZXIgdXNlcnMgaGF2
ZSBjb3VudGVyZWQgd2l0aCBudW1lcm91cyBwaG90b3Mgb2YgZm9ybWVyIFByZXNpZGVudCBCYXJh
Y2sgT2JhbWEgcmVzdGluZyBoaXMgZmVldCBvbiB0aGUgb2ZmaWNlJiM4MjE3O3MgZGVzayBkdXJp
bmcgaGlzIHRpbWUgaW4gb2ZmaWNlLjwvcD48cD5Db253YXkgaGFzbiYjODIxNzt0IHdlaWdoZWQg
aW4gb24gdGhlIGNyaXRpY2lzbS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.