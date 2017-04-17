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Kenyans Kirui, Kiplagat win 121st Boston Marathon

By Jimmy Golen
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 12:51 PM
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Geoffrey Kirui, of Kenya, crosses the finish line to win the 121st Boston Marathon on Monday, April 17, 2017, in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)


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