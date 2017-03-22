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Labor nominee Alexander Acosta says he won’t let politics influence hiring

By Laurie Kellman
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 09:56 AM | Updated: March 22, 2017 - 12:46 PM
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FILE - In this Jan. 16, 2008 file photo, R. Alexander Acosta talks to reporters during a news conference in Miami. Labor Secretary nominee Acosta is facing questions Wednesday, March 22, 2017, about how, exactly, he would back up American workers when his record, even at the agency, provides few clues. (AP Photo/Alan Diaz, File)


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