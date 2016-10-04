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LAPD releases video showing suspect with gun before shooting

By Amanda Lee Myers
Associated Press

Published: October 4, 2016 - 02:36 PM
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This evidence photo on display at a news conference on Monday, Oct. 3, 2016, at Los Angeles Police headquarters shows a fake gun that was found after the fatal shooting of a hispanic man on Sunday, Oct. 2, 2016. The police chief disclosed details of Saturday's shooting of Carnell Snell, in South Los Angeles and a separate fatal police shooting of a Hispanic man Sunday amid heightened tensions over police shootings involving blacks and other minorities in California and elsewhere. (AP Photo/Nick Ut)


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