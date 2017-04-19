All CATEGORIES
☰ Menu

Las Vegas, hoping to stem HIV and hepatitis, to get needle vending machines

By David Montero
Los Angeles Times

Published: April 19, 2017 - 08:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Program Manager of Trac-B Exchange Chelsi Cheatom demonstrates how to use a needle vending machine at the Southern Nevada Health District in Las Vegas. Three machines, that will dispense clean needles, will be available for use by the end of May in centers around Las Vegas. It is part of a joint effort between Southern Nevada Health District, Nevada AIDS research and Education Society and Trac-B Exchange. (Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal via AP)


MORE IN NEWS

bar20_02 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
City moves to close south side bar where two have been shot dead this year

Summit County Common Pleas Judge Christine Croce has agreed to close, for now, a deadly bar in South Akron.

knight20
Streetsboro man pleads not guilty to murder in killing of unarmed Akron man during dirt bike dispute
oreilly20cut_03
Clint O’Connor: With Bill O’Reilly out at Fox News, who will inherit his ratings crown?
dyer20cut
Bob Dyer: Speaking sports
uagifts20cut
University of Akron receives $5 million gift to create the Oak Native American Museum
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next