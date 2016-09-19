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Latest: Tulsa police chief: No gun found on man fatally shot

Associated Press

Published: September 19, 2016 - 02:58 PM

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