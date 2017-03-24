Lawmaker takes heat over bill that would hide his tickets

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkFTSFZJTExFLCBUZW5uLjogQSBUZW5uZXNzZWUgbGF3bWFrZXIgaXMgdGFraW5nIGhlYXQg
YWZ0ZXIgYmVpbmcgYWNjdXNlZCBvZiBzcG9uc29yaW5nIGEgYmlsbCB0aGF0IHdvdWxkIGhpZGUg
aGlzIG93biB1bnBhaWQgc3BlZWRpbmcgdGlja2V0cyBmcm9tIHRoZSBwdWJsaWMuPC9wPjxwPldU
VkYgcmVwb3J0cyB0aGF0IFJlcC4gQW5keSBIb2x0IGlzIHRyeWluZyB0byBwaGFzZSBvdXQgdHJh
ZmZpYyBjYW1lcmEgc3BlZWRpbmcgdGlja2V0cyBhbmQgaXMgcHVzaGluZyBsZWdpc2xhdGlvbiB0
aGF0IHdvdWxkIGtlZXAgdGhlIG5hbWVzIG9mIHBlb3BsZSB3aXRoIHVucGFpZCB0cmFmZmljIHRp
Y2tldHMgY29uZmlkZW50aWFsLjwvcD48cD5UaGUgbmV3cyBzdGF0aW9uIGNvbmZyb250ZWQgdGhl
IFJlcHVibGljYW4gZnJvbSBEcmVzZGVuIGFib3V0IDEwIHVucGFpZCBzcGVlZGluZyB0aWNrZXRz
IGhlIGdvdCBhcyBhIHJlc3VsdCBvZiBhIHRyYWZmaWMgY2FtZXJhIGluIENhcnJvbGwgQ291bnR5
LiBBIHJlcG9ydGVyIHdhbnRlZCB0byBrbm93IHdoeSBIb2x0IG5ldmVyIHRvbGQgZmVsbG93IGxh
d21ha2VycyBhYm91dCB0aGUgdGlja2V0cyB3aGVuIGhlIHdhcyBwdXNoaW5nIGhpcyBiaWxsIGVh
cmxpZXIgaW4gdGhlIEhvdXNlIFRyYW5zcG9ydGF0aW9uIFN1YmNvbW1pdHRlZS48L3A+PHA+SG9s
dCBsb29rZWQgYXQgdGhlIHJlcG9ydGVyIGFuZCBzYWlkICYjODIyMDtub3QgeW91JiM4MjIxOyBh
bmQgd2Fsa2VkIGRvd24gdGhlIGhhbGwgb2YgTGVnaXNsYXRpdmUgUGxhemEsIHJlZnVzaW5nIHRv
IHRhbGsgYWJvdXQgdGhlIHRpY2tldHMgb3IgaGlzIGJpbGwuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7
JiM4MjEyOzwvcD48cD5JbmZvcm1hdGlvbiBmcm9tOiBXVFZGLVRWLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3Lm5ld3NjaGFubmVsNS5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vd3d3Lm5ld3NjaGFu
bmVsNS5jb208L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.