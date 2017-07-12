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Politics

Lawmakers intend to question Trump campaign chairman

By Chad Day and Eric Tucker
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 10:15 PM
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Donald Trump Jr. (left) is interviewed by host Sean Hannity on his Fox News Channel television program, in New York Tuesday. Donald Trump Jr. eagerly accepted help from what was described to him as a Russian government effort to aid his father's campaign with damaging information about Hillary Clinton, according to emails he released publicly on Tuesday. (AP Photo/Richard Drew)


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