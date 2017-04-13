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Lawyer says man dragged off United plane has concussion, lost teeth

By Don Babwin
Associated Press

Published: April 13, 2017 - 11:40 AM | Updated: April 13, 2017 - 11:52 AM
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FILE - In this July 8, 2015, file photo, United Airlines and United Express planes prepare to takeoff at George Bush Intercontinental Airport in Houston. After a man is dragged off a United Express flight on Sunday, April 9, 2017, United Airlines becomes the butt of jokes online and on late-night TV. Travel and public-relations experts say United has fumbled the situation from the start, but its impossible to know if the damage is temporary or lasting. Air travelers are drawn to the cheapest price no matter the name on the plane. (AP Photo/David J. Phillip, FIle)


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