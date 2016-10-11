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Leaks show Clinton inner circle grappling with email issue

By Michael Biesecker and Julie Bykowicz
Associated Press

Published: October 11, 2016 - 09:29 PM
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Democratic presidential candidate Hillary Clinton accompanied by traveling press secretary Nick Merrill takes questions from members of the media on her campaign plane at Chicago Midway Airport in Chicago, Sept. 29. (AP Photo/Matt Rourke)


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