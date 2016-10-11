All CATEGORIES
☰ Menu

Leaks show Clinton inner circle grappling with email issue

By Michael Biesecker and Julie Bykowicz
Associated Press

Published: October 11, 2016 - 09:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Democratic presidential candidate Hillary Clinton accompanied by traveling press secretary Nick Merrill takes questions from members of the media on her campaign plane at Chicago Midway Airport in Chicago, Sept. 29. (AP Photo/Matt Rourke)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

wilson09cut_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
UA’s interim president Matthew Wilson is very visible on and off campus - 10:53 PM

A little creativity and back to basics — that’s the strategy the University of Akron’s interim President Matthew Wilson is using to help restore confidence in the administration.

drugs12web
Drug addiction educators to Kimpton Middle School students: ‘This is your parents’ worst nightmare’ - 10:05 PM
elect12cut_3
Unshackled, Trump unleashes aggressive attacks on own party - 10:53 PM
Local Republicans reluctant to follow Kasich's lead in disavowing Trump - 10:53 PM
johnson12cut
Summit County jurors find Efrem Johnson guilty of rape, other charges in case built on DNA evidence; Johnson plans to appeal - 10:05 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next