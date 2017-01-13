All CATEGORIES
☰ Menu

Liberty depicted as black woman on $100 gold coin

Associated Press

Published: January 13, 2017 - 12:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This undated handout image provided by the U.S. Mint shows the design for the 2017 American Liberty 225th Anniversary Gold Coin. The coin is worth $100. (U.S. Mint via AP)


MORE IN NEWS

Four area residents apply to fill two seats on state’s Public Utilities Commission - 8:20 PM

Four area residents — including Akron school board member the Rev. Curtis Theodore Walker Sr. — have applied to fill two vacancies on the Ohio Public Utilities Commission.

scuba13cut_01
Reporter takes plunge in boat show’s scuba pool, and you can, too
ernest13cut
17-year-old East high senior shot, killed in Akron was promising culinary arts student
pussyhat12cut_01
Crafters create pink ‘pussyhats’ for women’s march
murder13cut_01
Slain 5-year-old girl’s sister in Stark County custody while parents face murder charges
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next