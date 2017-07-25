Libyan rivals agree in France to cease-fire, elections

PHA+TEEgQ0VMTEUgU0FJTlQtQ0xPVUQsIEZyYW5jZTogVHdvIHJpdmFsIExpYnlhbiBsZWFkZXJz
IGNvbW1pdHRlZCB0aGVtc2VsdmVzIG9uIFR1ZXNkYXkgdG8gYSBjZWFzZS1maXJlLCB3b3JraW5n
IHRvd2FyZCBwcmVzaWRlbnRpYWwgYW5kIHBhcmxpYW1lbnRhcnkgZWxlY3Rpb25zIGFuZCBmaW5k
aW5nIGEgcm9hZCBtYXAgdG8gc2VjdXJlIGxhd2xlc3MgTGlieWEgYWdhaW5zdCB0ZXJyb3Jpc20g
YW5kIHRyYWZmaWNraW5nIG9mIGFsbCBraW5kcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgZG9jdW1lbnQgcmVs
ZWFzZWQgYnkgdGhlIEZyZW5jaCBwcmVzaWRlbmN5LjwvcD48cD5UaGUgbWVldGluZ3MgYXQgYSBj
aGF0ZWF1IGluIExhIENlbGxlIFNhaW50LUNsb3VkLCB3ZXN0IG9mIFBhcmlzLCBicm91Z2h0IHRv
Z2V0aGVyIEZheWV6IFNlcnJhaiwgcHJpbWUgbWluaXN0ZXIgb2YgdGhlIFUuTi4tYmFja2VkIHVu
aXR5IGdvdmVybm1lbnQsIGFuZCBHZW4uIEtoYWxpZmEgSGlmdGVyLCB0aGUgRWd5cHRpYW4tYmFj
a2VkIGNvbW1hbmRlciBvZiBMaWJ5YSYjODIxNztzIHNlbGYtc3R5bGVkIG5hdGlvbmFsIGFybXku
PC9wPjxwPkZyZW5jaCBQcmVzaWRlbnQgRW1tYW51ZWwgTWFjcm9uIG1ldCBzZXBhcmF0ZWx5IHdp
dGggZWFjaCBhaGVhZCBvZiBhbiBlbmNvdW50ZXIgYmV0d2VlbiB0aGUgdHdvIExpYnlhbnMgaW4g
dGhlIHByZXNlbmNlIG9mIFUuTi4mIzgyMTc7cyBuZXdseSBhcHBvaW50ZWQgc3BlY2lhbCBlbnZv
eSBmb3IgTGlieWEsIEdoYXNzYW4gU2FsYW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgaXMgcG9saXRp
Y2FsIGxlZ2l0aW1hY3kgaW4gdGhlIGhhbmRzIG9mIE1yLiBTZXJyYWouIFRoZXJlIGlzIG1pbGl0
YXJ5IGxlZ2l0aW1hY3kgaW4gdGhlIGhhbmRzIG9mIE1yLiBIaWZ0ZXIuIFRoZXkgaGF2ZSBkZWNp
ZGVkIHRvIHdvcmsgdG9nZXRoZXIsJiM4MjIxOyBNYWNyb24gc2FpZCBhZnRlciB0aGUgc2VyaWVz
IG9mIGVuY291bnRlcnMuPC9wPjxwPlRoZSAxMC1wb2ludCBqb2ludCBkZWNsYXJhdGlvbiB0aGF0
IGNhcHBlZCB0aGUgdGFsa3Mgd2FzIHRoZSBmaXJzdCBvZiBpdHMga2luZCBiZXR3ZWVuIHRoZSBy
aXZhbHMuPC9wPjxwPkFtb25nIHRoZSBwb2ludHMgYWdyZWVkIHVwb24gd2FzIGEgY29tbWl0bWVu
dCB0byBhIGNlYXNlLWZpcmUgd2l0aCBhcm1lZCBmb3JjZSByZXNlcnZlZCAmIzgyMjA7c3RyaWN0
bHkmIzgyMjE7IGZvciB1c2UgaW4gY291bnRlcnRlcnJvcmlzbSBvcGVyYXRpb25zLjwvcD48cD5U
aGUgcml2YWxzIGFsc28gJiM4MjIwO3NvbGVtbmx5IGNvbW1pdCB0byB3b3JrIHRvd2FyZCB0aGUg
aG9sZGluZyBvZiBwcmVzaWRlbnRpYWwgYW5kIHBhcmxpYW1lbnRhcnkgZWxlY3Rpb25zIGFzIHNv
b24gYXMgcG9zc2libGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYWNyb24gc2FpZCBsYXRlciB0aGF0IHRoZSBn
b2FsIGlzIGZvciBiYWxsb3RpbmcgaW4gdGhlIHNwcmluZy4gVGhlIGRhdGUgbWF5IHNlZW0gcHJl
bWF0dXJlIGluIGEgY291bnRyeSB0aGF0IGhhcyBzcGlyYWxlZCBpbnRvIGNoYW9zIHNpbmNlIHRo
ZSAyMDExIHRvcHBsaW5nIGFuZCBraWxsaW5nIG9mIGxlYWRlciBNb2FtbWFyIEdhZGhhZmkuIEJ1
dCBGcmVuY2ggZGlwbG9tYXRzIGhhZCBzYWlkIGJlZm9yZSB0aGUgbWVldGluZyB0aGV5IHdvdWxk
IHN1cHBvcnQgaXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgc3Rha2VzIG9mIHRoaXMgcmVjb25jaWxpYXRp
b24gYXJlIGVub3Jtb3VzLiBFbm9ybW91cyBmb3IgdGhlIExpYnlhbiBwZW9wbGUsIHdobyBoYXZl
IGJlZW4gc3VmZmVyaW5nLCBsaXZpbmcgd2l0aCBpbnN0YWJpbGl0eSBhbmQgdGVycm9yaXN0IHRo
cmVhdHMgdGhlc2UgcGFzdCB5ZWFycywgYW5kIGl0IGlzIGNvbnNpZGVyYWJsZSBmb3IgdGhlIHdo
b2xlIHJlZ2lvbiwmIzgyMjE7IE1hY3JvbiBzYWlkIGFmdGVyIHRoZSB0YWxrcy4gPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJZiBMaWJ5YSBmYWlscywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsICYjODIyMDt0aGUgd2hvbGUgcmVn
aW9uIGZhaWxzIHdpdGggaXQuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.