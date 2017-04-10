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Likely murder-suicide at California school kills 2 adults, 1 student

By Christopher Weber
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 02:19 PM
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Emergency personnel respond to a shooting inside North Park School Elementary School on Monday, April 10, 2017, in San Bernardino, Calif. (Rick Sforza/Los Angeles Daily News via AP)


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