All CATEGORIES
☰ Menu

Little girls doubt that women can be brilliant, study shows

By Maria Danilova
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 08:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Feb. 14, 2010 photo, news anchor Barbie (left) and computer engineer Barbie are arranged for a photo at the New York Toy Fair. A new study published Thursday in the journal Science suggests that girls as young as 6 can be led to believe that men are inherently smarter and more talented than women, making them less motivated to pursue novel activities and ambitious careers. That such stereotypes exist is hardly a surprise, but the findings show that the biases can affect children at a very young age. (AP Photo/Mark Lennihan)


MORE IN NEWS

inner27web ED SUBA JR. - AKRON BEACON JOURNAL
Downtown Akron intersection to close for six months; part of Innerbelt will not reopen

If your daily routine takes you through the downtown Akron intersection of Martin Luther King Jr. Boulevard and Main, Howard and Perkins streets, you’re going to want to find a new routine for a while.

preschool27cut_02
Summit preschools receive five-star rating from state education department
Akron mayor and county executive pledge to keep helping Summa
canine25cut
Akron man who was attacked by Highway Patrol police dog released from jail
death27cut_02
Federal judge rejects Ohio’s new lethal injection process; execution of Ronald Phillips, others delayed
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next