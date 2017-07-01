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Little Rock police: Club shooting that injured 28 may be gang-related

By Andrew DeMillo  and Tafi Mukunyadzi
Associated Press

Published: July 1, 2017 - 03:30 PM
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An investigator collects evidence near an Arkansas nightclub where police say multiple people were shot, Saturday in Little Rock, Ark. (AP Photo/Andrew DeMillo)


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