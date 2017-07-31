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Local elections first test for revived Arkansas voter ID law

By Andrew Demillo
Associated Press

Published: July 31, 2017 - 02:19 PM
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FILE - In this May 5, 2014, file photo, a voter walks past a "Please Have Photo ID Ready" sign as he enters an early-voting polling place in downtown Little Rock, Ark. Arkansas' revived law requiring voters to show photo identification before casting a ballot will be put to the test when it takes effect this week. Voters heading to the polls early in three cities and two counties Tuesday, Aug. 1, 2017, for special elections on sales tax measures will be required to show photo ID before casting a ballot, or sign a sworn statement confirming their identity under the law approved by the Legislature earlier this year. (AP Photo/Danny Johnston, File)


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