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Mall shooting suspect confesses to slayings, court documents show

By Martha Bellisle
Associated Press

Published: September 26, 2016 - 02:38 PM
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This undated Department of Licensing photo posted Saturday, Sept. 24, 2016, by the Washington State Patrol on its Twitter page shows Arcan Cetin, 20, of Oak Harbor, Wash. Patrol Sgt. Mark Francis Saturday via Twitter identified Cetin as the suspect in a shooting at the Cascade Mall in Burlington, Wash., that left several dead and sparked an intensive, nearly 24-hour manhunt. Authorities say Cetin was apprehended Saturday evening. (Washington State Patrol via AP)


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