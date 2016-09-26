All CATEGORIES
☰ Menu

Mall shooting suspect confesses to slayings, court documents show

By Martha Bellisle
Associated Press

Published: September 26, 2016 - 02:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This undated Department of Licensing photo posted Saturday, Sept. 24, 2016, by the Washington State Patrol on its Twitter page shows Arcan Cetin, 20, of Oak Harbor, Wash. Patrol Sgt. Mark Francis Saturday via Twitter identified Cetin as the suspect in a shooting at the Cascade Mall in Burlington, Wash., that left several dead and sparked an intensive, nearly 24-hour manhunt. Authorities say Cetin was apprehended Saturday evening. (Washington State Patrol via AP)


MORE IN NEWS

lend27cut_01 Gene J. Puskar - AP
Widely watched investor singles out Signet Jewelers as a creditor for thousands of high-risk loans - 6:58 PM

NEW YORK: They sell diamond rings in malls and used cars at dealerships, make wrench sets for mechanics and giant combines for farmers.

debate26_yoder
Area residents want to hear more truth, less negativity during Trump-Clinton debate
queen26
Winner of Queen of Hearts game in Garrettsville chosen, wins over $3 million
Ohio says ECOT charter school may owe taxpayers $60 million - 7:14 PM
Family sues Akron police for killing unarmed man they suspected of robbery - 4:27 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next