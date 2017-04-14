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Man accused in gun theft and sending anti-government manifesto to White House arrested in Wisconsin

By Gretchen Ehlke
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 12:58 PM
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FILE - This undated file photo provided by the Rock County Sheriff's Office in Janesville, Wis., shows Joseph Jakubowski. The Rock County Sheriff's Office says Jakubowski was captured around 6 a.m. Friday, April 14, 2017, near Readstown, Wis. The sheriff's office said in a statement that he was captured without incident. (Rock County Sheriff's Office via AP, File)


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