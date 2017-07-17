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Man blames Tesla Autopilot feature for Minnesota crash

By Dee-Ann Durbin
Associated Press

Published: July 17, 2017 - 01:40 PM | Updated: July 17, 2017 - 03:40 PM
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FILE - This Friday, Sept. 30, 2016, file photo shows the logo of the Tesla Model S on display at the Paris Auto Show in Paris. A Minnesota man is blaming Teslas partially self-driving Autopilot system for a crash on Saturday, July 15, 2017, in Hawick, Minn. Motorist David Clark told deputies that when he engaged the Autopilot feature, the car suddenly accelerated, left the roadway and overturned in a marsh. Clark and his passengers sustained minor injuries. Tesla said its investigating and will cooperate with local authorities. (AP Photo/Christophe Ena, File)


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