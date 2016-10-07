Man defends Facebook Live video of heroin overdosed couple

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVNUEhJUywgVGVubi46IEEgbWFuIHdobyBmaWxtZWQgYSBjb3VwbGUgd2hvIGhhZCBvdmVy
ZG9zZWQgb24gaGVyb2luIGFuZCB3ZXJlIGx5aW5nIHVuY29uc2Npb3VzIG9uIGEgTWVtcGhpcyBz
aWRld2FsayBhcyBwZW9wbGUgbW9ja2VkIHRoZW0gaXMgZGVmZW5kaW5nIGhpcyBkZWNpc2lvbiB0
byBwb3N0IHRoZSB2aWRlbyBsaXZlIG9uIEZhY2Vib29rLjwvcD48cD5BdCBvbmUgcG9pbnQgaW4g
dGhlIHZpZGVvLCBDb3VydGxhbmQgR2FybmVyIHB1dHMgaGlzIHBob25lIGluY2hlcyBmcm9tIHRo
ZSB3b21hbiYjODIxNztzIGZhY2UuIEhlIGFuZCBvdGhlcnMgaW4gdGhlIGNyb3dkIGNhbiBiZSBo
ZWFyZCBsYXVnaGluZyBhdCB0aGUgcGFpci4gQSBkcml2ZXIgd2hvIHdhcyBwYXNzaW5nIGNhbGxl
ZCA5MTEsIGFuZCBlbWVyZ2VuY3kgcmVzcG9uZGVycyB3ZXJlIGFibGUgdG8gcmV2aXZlIHRoZSBt
YXJyaWVkIGNvdXBsZS48L3A+PHA+R2FybmVyIGlzIHVuYXBvbG9nZXRpYywgc2F5aW5nIGhlIHdh
c24mIzgyMTc7dCB0aGUgZmlyc3QgcGVyc29uIG9uIHRoZSBzY2VuZSBhbmQga25ldyBzb21lb25l
IGFscmVhZHkgaGFkIGNhbGxlZCBmb3IgaGVscC4gSGUgdG9sZCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVz
cyBoZSBzaGFyZWQgdGhlIHZpZGVvIHRvIGFsZXJ0IGNoaWxkcmVuIHRvIHRoZSBkYW5nZXJzIG9m
IGRvaW5nIGRydWdzLjwvcD48cD5UaGUgdmlkZW8gaGFzIGJlZW4gdmlld2VkIG5lYXJseSAzIG1p
bGxpb24gdGltZXMuPC9wPjxwPk1hbnkgcGVvcGxlIHdobyBjb21tZW50ZWQgb25saW5lIGNyaXRp
Y2l6ZWQgR2FybmVyIGZvciBzaGFyaW5nIGl0LiBIZSBzaG91bGQgaGF2ZSBvZmZlcmVkIHRoZSBj
b3VwbGUgYXNzaXN0YW5jZSwgdGhleSBzYWlkLCBpbnN0ZWFkIG9mIHNoYXJpbmcgdGhlIG1vbWVu
dCBvbiBzb2NpYWwgbWVkaWEuPC9wPjxwPkdhcm5lciBzYWlkIGNoaWxkcmVuIG1pZ2h0IGJlbmVm
aXQgZnJvbSB3YXRjaGluZyB0aGUgdmlkZW8uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGhvcGUgb25lIGNoaWxk
IHdobyBzZWVzIHRoaXMgdmlkZW8gd2lsbCByZWFsaXplIGhvdyBzaWxseSBkb2luZyBkcnVncyBt
YWtlcyB5b3UgbG9vaywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O2xsIGhhdmUg
dGhhdCBpbWFnZSBpbiB0aGVpciBoZWFkIGZvciBsaWZlLCBzbyB0aGV5JiM4MjE3O2xsIG5ldmVy
IHdhbnQgdG8gdG91Y2ggYSBkcnVnIGxpa2UgdGhhdCBiZWNhdXNlIHRoZXkmIzgyMTc7bGwga25v
dyB0aGUgcmVzdWx0cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhcmxhIEhpZXJzLCA1OSwgYW5kIGhlciA2MC15
ZWFyLW9sZCBodXNiYW5kLCBSb25hbGQsIHRvbGQgcG9saWNlIHRoZXkgc25vcnRlZCBoZXJvaW4g
aW4gYSBuZWFyYnkgZHJ1ZyBzdG9yZSBiYXRocm9vbSBiZWZvcmUgdGhleSB3ZXJlIGZvdW5kIG9u
IHRoZSBzdHJlZXQsIHNhaWQgTWVtcGhpcyBQb2xpY2UgT2ZmaWNlciBMb3VpcyBCcm93bmxlZS4g
VGhlIGNvdXBsZSB3YXMgdGFrZW4gdG8gYSBob3NwaXRhbCBhbmQgc3Vydml2ZWQgdGhlIGluY2lk
ZW50LiBDYXJsYSBIaWVycyB3YXMgdGFrZW4gaW50byBjdXN0b2R5IGFmdGVyIHBvbGljZSBkaXNj
b3ZlcmVkIGFuIG91dHN0YW5kaW5nIHdhcnJhbnQgb24gYSB0aGVmdCBjaGFyZ2UgYW5kIHNldmVy
YWwgZHJpdmluZyBvZmZlbnNlcywgQnJvd25sZWUgc2FpZC48L3A+PHA+VHdvIHRlbGVwaG9uZSBu
dW1iZXJzIGxpc3RlZCBmb3IgaGVyIHdlcmUgbm90IHdvcmtpbmcgRnJpZGF5LjwvcD48cD5NZW1w
aGlzIHBvbGljZSBhcmUgZW5jb3VyYWdpbmcgcGVvcGxlIHRvIG5vdGlmeSBhdXRob3JpdGllcyBp
ZiB0aGV5IGJlbGlldmUgc29tZW9uZSBoYXMgb3ZlcmRvc2VkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2
ZSB0byBzaG93IGNvbXBhc3Npb24gaW5zdGVhZCBvZiByZWNvcmRpbmcgdGhpbmdzLCYjODIyMTsg
QnJvd25sZWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgdG8gdGFrZSBhbiBhY3RpdmUgcm9sZSBhbmQg
ZG8gd2hhdCYjODIxNztzIHJpZ2h0IGFuZCBnZXQgcGVvcGxlIHRoZSBoZWxwIHRoZXkgbmVlZC4m
IzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.